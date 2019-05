Oppositionen vil give børn ret til et år mere i børnehave

Ifølge Dansk Folkeparti kan SF's forslag om udsættelse af skole virke som mistillid til ledelse og pædagoger.

Forældre skal have ret til at udskyde børns skolestart med et såkaldt "modenhedsår" i børnehaven.

Det foreslår SF, der får opbakning af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Det skriver TV2.

Partierne vil, hvis de kan finde et fælles flertal til at danne en rød regering, give forældrene ret til at vælge, om barnet skal have et ekstra år i børnehaven, inden barnet starter i skole.

Beslutningen skal dog være truffet efter samråd med pædagoger og fagligt personale.

- Det er en naiv tankegang, at bare fordi de er seks år gamle, så passer de perfekt ind i det system, vi har skabt, siger SF's børneordfører, Jacob Mark, til TV2.

Et notat fra tænketanken DEA foretaget blandt 630.000 børn viser, at kommuner med lave normeringer også typisk har relativt få børn med sen skolestart.

Omvendt viser tallene, at kommuner med flere pædagoger i børnehaverne også har en større andel af børn, der får skolestarten udskudt.

Jacob Mark mener, at tallene afspejler, at flere kommuner sender børn for tidligt i skole for at spare penge.

- Og det er problematisk, for så handler det ikke længere om, hvad der er vigtigst for børnene, men hvad der er vigtigt for kommunernes budgetter, siger Jacob Mark.

At kommunerne skulle bruge skoleudsættelser som økonomisk værktøj, giver Dansk Folkepartis folkeskoleordfører, Alex Ahrendtsen, dog ikke meget for.

- Det må Jacob Mark og SF dokumentere, at det gør. Jeg har tillid til, at skoler, pædagoger og ledelserne er ansvarlige - og at de i samråd med forældrene godt kan finde ud af, hvornår et barn skal starte senere, siger han til TV2.

Inden valget har SF sagt, at partiet vil kræve minimumsnormeringer i daginstitutioner af en eventuel socialdemokratisk ledet regering.

