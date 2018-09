Oppositionen vil gøre Folketinget CO2-neutralt senest i 2020

De rød-grønne partier ser gerne, at både bygninger og folketingsmedlemmers forbrug kommer under lup.

Hvis det står til de røde partier i Folketinget, skal Christiansborg Slot og de mange politikere og ansatte, der arbejder der, være et grønt forbillede for landet.

Derfor foreslår Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale, SF, Alternativet og det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit, at man opsætter et mål om at gøre dansk politiks hjemmebane CO2-neutral senest i 2020.

Det skriver partierne i en fælles pressemeddelelse.

- Kampen mod klimaforandringerne kræver politiske beslutninger og viljen til at gå forrest. Og Folketinget skal levere begge dele, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

- Det er derfor, vi i dag foreslår, at Folketinget påtager sig et ansvar og nedbringer vores eget klimaaftryk.

De seks partier forestiller sig en konkret handlingsplan for, hvordan Folketinget kan nedbringe sin klimabelastning – bl.a. ved at kigge på energiforbrug, genanvendelse, kost og transport.

Blandt andet foreslås det, at Folketinget skal kompensere for de mest forurenende aktiviteter - partierne peger særligt på de mange flyrejser, Folketingets mange udvalg har hvert år.

- Der er to ting, man kan gøre som individ, den ene er at spise mindre kød, og den anden er at flyve mindre eller betale kvoter for ens flyrejser. Det kunne Folketinget sagtens gøre, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Partierne håber, at man inden Folketingets åbning i 2019 kan udarbejde en strategi og handlingsplan for, hvordan ambitionen om CO2-neutralitet kan opnås.

Til sammenligning har Europa-Parlamentet været 100 procent CO2-neutralt siden 2016.

/ritzau/