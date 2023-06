Opråb fra far til ordblind pige har fået Tesfaye til at ændre i guide til uddannelser

"Det er vigtigt, at du ikke er farve-, tal- eller ordblind."

Sådan faldt ordene indtil for ganske nylig i uddannelsesguiden, hvis man læste om forudsætningerne for at blive optaget på skiltetekniker-uddannelsen.

”Det er lidt kritisabelt, at man har kunnet finde en sådan passus på en ministeriel hjemmeside,” siger Hans Tosti.

Grunden til, at Hans Tosti, der er direktør i et kommunikations- og videobureau, overhovedet har en holdning til skilteteknikere, er, at det en fremtid, som hans datter kan sig selv i.

Hans Tostis datter går i ottende klasse. Hun vil være skiltetekniker. Og så er hun ordblind. Det blev hun endnu en gang mindet om, da hun læste om sin drømmeuddannelse.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at ordblindhed skal holde unge mennesker fra at tage en uddannelse, mener Hans Tosti. Derfor råbte han børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) op på det sociale medie Twitter.

Jeg er på samme tid enormt ulykkelig OG rasende på samme tid. På min datters vegne. Hun er ordblind, går i 8. klasse og synes det er svært at navigere i uddannelse. Endelig finder hun noget, hun føler sig sikker på at kunne gøre sig positivt gældende i. (forts.) — Hans Tosti (@hanstosti) June 28, 2023

Til B.T. har Tesfaye nu forsikret, at hans ministerium vil gå gennem hele uddannelseskataloget, så det ikke længere fremgår nogen steder, at eksempelvis ordblindhed skal holde en fra at søge den uddannelse, man ønsker.

"Det er mildest talt uhensigtsmæssigt, at der har stået i uddannelseskataloget, at man ikke kan blive skiltetekniker, hvis man er ordblind," siger Mattias Tesfaye og fortsætter:

"Jeg har derfor bedt ministeriet om at fjerne den tekst fra hjemmesiden. Selvfølgelig kan man blive skiltetekniker, selvom man er ordblind," siger Mattias Tesfaye.

Hans Tosti fortæller til Kristeligt Dagblad, at han er glad for, at ministeren har valgt at skride til handling.

”Jeg og min familie er på alle ord-, tal og farveblinde personers vegne utrolig glade. Da jeg råbte op på Twitter, vidste jeg godt, at lige præcis ordblindhed er et emne, som ligger Mattias Tesfaye meget, meget nært. Jeg havde dog ikke regnet med, at han ville skride til handling og fjerne sætningen fra uddannelseskataloget, så hurtigt som han gjorde,” siger han.

Hans Tosti oplyser, at den nu slettede sætning fra beskrivelsen af skiltetekniker-uddannelsen på uddannelseskatalogets hjemmeside kunne findes under punktet ”deltagerforudsætninger”. Det har altså aldrig været et egentlig optagelseskrav for at blive optaget på uddannelsen – men en vejledning.

”Derfor er det jo også en gratis omgang for Tesfaye at ændre i formuleringerne. For optagelseskravene er fortsat uændrede. Nu står der bare ikke noget diskriminerende i uddannelseskataloget, som kan holde elever – som måske i forvejen har nok at tumle med af udfordringer – fra at tage en uddannelse. Det, synes jeg, er på sin plads.”

Og hvad din datter. Hvad tænker hun om alt det her?

”Den uddannelse, hun havde udset sig som en mulig fremtid, og som hun har interesse for, er nu bare blevet endnu mere interessant. Nu står der intet sted, at hendes ordblindhed kan være en begrænsende faktor. Og dét er hun utrolig glad for.”