Oprør ulmer i Iran: Kvinde med "forkert" hijab dør i politiets varetægt

Det er blevet mandag efter en weekend i landsmødernes tegn. Så inden hele verdens øjne senere i dag retter sig mod Westminster Abbey, hvor dronning Elizabeth skal bisættes, skal vi se nærmere på nogle af de vigtigste historier fra weekenden, der er gået.

De forgangne døgn har både Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti afholdt landsmøder, og det har trukket overskrifter weekenden igennem. Hvad der kom ud af dem, gennemgår vi nedenfor, men den samlede dom over dem er ganske kontant i dagens udgave af Kristeligt Dagblad:

"Weekendens landsmøder blev en opvisning i politisk valgpropaganda fra Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti," skriver Kristeligt Dagblads politiske redaktør, der konkluderer, at partierne sidder de udfordringer, som weekendens valgflæsk kan give på den anden side af valget, overhørig.

Overskrifter fra weekendens landsmøder

Hos Dansk Folkeparti slog formand Morten Messerschmidt fast, at partiet skal have "en ny retning" og være "et nyt" DF. Under parolen "danskerne først" var det dog ikke helt nye mærkesager, der blev fremført: Der skal milliarder til de ældre og strammere udlændingepolitik, lød det fra talerstolen



Hos Radikale Venstre gentog man et ultimatum: Man vil ikke støtte en regering, der arbejder for et dansk asylcenter i Rwanda. Til gengæld vil man gerne oprette asylcentre uden for Europa – så længe det sker i samarbejde med øvrige EU-lande. Det forklarede partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, til Kristeligt Dagblad.



Hos Socialdemokratiet brugte statsminister Mette Frederiksen årsmødet til at svare på et spørgsmål, mange har stillet, efter at hun åbnede op for at give lønstigninger til landets velfærdsansatte. Til DR sagde statsministeren nemlig, at de, der uddanner sig til sosu-hjælpere eller -assistenter, skal have løn under en større del af uddannelsen. Det skal lokke flere til uddannelserne. Og forslaget kan potentielt komme til at omfatte flere elevgrupper, sagde hun senere til Ritzau.



Ja, der var kamp om opmærksomheden, og derfor er det værd at bemærke, at et helt fjerde parti også forsøgte at løbe med opmærksomheden henover weekenden. Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne vil med et "totalt nyskabende" initiativ fjerne topskatten, lød det i Jyllands-Posten i går.

S holder fast: Muslimske folkeskoler skal lukkes

Vi bliver i det politiske hjørne, for meget tyder på, at der er tændt for valgmaskinen. Det vidner en speget sag om, som man kan læse i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. For det er et forsøg på at undgå at tabe valgstemmer til Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, når Socialdemokratiet holder fast i at lukke landets muslimske folkeskoler, siger politisk kommentator Jarl Cordua.

Forslaget, som Socialdemokraterne første gang præsenterede i 2017, er siden blevet kritiseret for at være diskriminerende og dermed i strid med internationale menneskerettighedskonventioner.

Men i weekenden skrev B.T., at regeringen har indgået aftale med kommunerne om, at de skal håndtere fordelingen af elever fra muslimske friskoler til folkeskolerne. Dermed lader ambitionen om at lukke friskolerne til at bestå.

Kristne har direkte kurs mod at blive mindretal i USA

Fra det muslimske mindretal i Danmark skal vi til det kristne mindretal i USA.

Ja, du læste rigtigt.

Ifølge en ny rapport fra analyseinstituttet Pew Research Center kan kristne borgere meget vel være et amerikansk mindretal om blot 50 år. Faktisk er det kun et spørgsmål om tid, før kristendom bliver en mindretalsreligion i USA. Ifølge instituttet vil et sted mellem 35 og 54 procent af den amerikanske befolkning i i 2070 bekende sig til kristendommen, som ellers har været en fastforankret søjle i den amerikanske identitet siden nationens grundlæggelse.

Indien fortsætter lovgivning rettet mod kristne

Et sted, hvor kristne allerede er i mindretal, er Indien. Og dér er det nu blevet lidt sværere at være netop kristen. For i sidste uge vedtog delstaten Karnataka en kontroversiel "anti-omvendelseslov", som ofte bruges som påskud for vold og forfølgelse af kristne indere.

Loven forhindrer kristne i at snakke om eksempelvis himmerige og helvede. Og det er langtfra den første delstat, der har vedtaget lignende love med henvisning til påstande om, at kristne borgere (der udgør omtrent to procent af befolkningen) forsøger at omvende hinduer (der til sammenligning udgør cirka 80 procent) ved at bestikke dem med penge. Det skriver The Christian Post.

Irans moralske politi er genstand for vrede efter ung kvindes død

Vi bliver et øjeblik østpå, hvor der i Iran er udbrudt oprør i kølvandet på en 22-årig kvindes død. Kort før weekenden mistede Mahsa Amini livet efter at være blevet anholdt af landets moralske politi for ikke at bære sit tørklæde korrekt. Med slagord som "Kvinde. Liv. Frihed" gik hundredvis af demonstranter i weekenden på gaden i Teheran, og på Twitter er #MahsaAmini nu et af de mest brugte hashtags på persisk nogensinde. Det skriver Reuters.

Og selvom regeringen har afvist, at den unge kvinde blev slået, har præsident Ebrahim Raisi opfordret til at foretage "en hasteundersøgelse, der skal klarlægge dødsårsagen".

Vidner ukrainske massegrave om krigsforbrydelser?

Inden vi i morgenens sidste historie søger væk fra jordens overflade, skal vi et smut under den. For fundet af massegrave med lig af mindst 440 mennesker nær den ukrainske by Izjum, der netop er generobret af ukrainske styrker, har rystet omverdenen i sådan en grad, at Tjekkiet nu kræver, at der etableres en international særdomstol hurtigst muligt. Den skal tage sig af det, der tegner til at være krigsforbrydelser, skriver Politico. Også i Ukraine og FN kræver man mulige krigsforbrydelser undersøgt.

"Der er allerede klare beviser på tortur og ydmygende behandling af mennesker," siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, om fundene.

Europæer skal til månen – muligvis ledsaget af dansk teenagers påfund

I en tid med krig og politiske slagsmål kan man godt få lyst til at pakke sine ting og flytte til en anden planet. Og det er netop mennesker i det ydre rum, som er i fokus under dagens sidste overskrift. Den Europæiske Rumorganisation (ESA) vil nemlig sende en europæisk astronaut til månen, inden vi når 2030. Det skal ske som led i udforskningen af, hvordan månen kan bruges til bæredygtige projekter – og dermed være en rentabel forretning – skriver The Brussels Times.

Og hvad skal sådan en astronaut så spise på månen? Det har danske Konrad Basse Fisker på 19 år muligvis svaret på. Han har netop vundet guld til EM i Science for sin idé om at krydse gener fra spiselige og næringsholdige alger med gener fra det mikroskopiske og hårdføre bjørnedyr. På den måde skal man kunne dyrke mad på missioner i rummet, lyder vinderideen.

Tillykke og god mandag herfra.