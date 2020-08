Optaget på sosu-skoler er faldet 41 procent på fem år

Et adgangskrav på 02 i fagene dansk og matematik kan være årsag til, at færre søger ind på sosu-skolerne.

Selv om der de seneste år er gjort tiltag for at sikre flere sosu'er, så er det gået den anden vej.

Det skriver Jyllands-Posten med henvisning til en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Rapporten beskriver udviklingen på landets erhvervsuddannelser siden 2015, hvor en reform skulle forsøge at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.

Ifølge rapporten er der i dag 41 procent færre optagne på sosu-uddannelsen sammenlignet med det gennemsnitlige årlige optag inden 2015.

Med reformen blev der blandt andet indført et adgangskrav på karakteren 02 i fagene dansk og matematik. Det kan ifølge en af forfatterne til rapporten have haft betydning i forhold til de seneste års fald i optaget.

- En mulig forklaring er, at mange ikke kan leve op til de skærpede krav, siger Yakup Bas, konsulent i Danmarks Evalueringsinstitut, til Jyllands-Posten.

Formanden for Danske Sosu-skoler, Lisbeth Nørgaard, kalder situationen meget alvorlig.

Hun siger til avisen, at en del af løsningen må være at gøre en indsats for at tale fagene op.

Også Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for løn- og personaleudvalget i KL, kalder situationen for meget alvorlig.

Han siger til avisen, at hvis det ikke lykkes at tiltrække flere elever, så kan kommunerne om få år ganske enkelt ikke levere den ældrepleje, som alle bør kunne forvente.

- Vi bliver nødt til at handle nu, og der skal flere forskellige initiativer i spil samtidig, siger Michael Ziegler til Jyllands-Posten.

Han opfordrer landets kommuner til at tilbyde elever på sosu-uddannelserne elevløn, mens de går på skolernes grundforløb.

Den seneste tid har der været meget fokus på ældrepleje i Danmark, efter at en TV2-dokumentar har vist forholdene på to plejehjem med skjult kamera.

Dokumentaren viser flere situationer, hvor beboere oplever omsorgssvigt.

/ritzau/