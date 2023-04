Opturen fortsætter for SF i nyeste meningsmåling

SF fortsætter fremgangen blandt vælgerne, mens regeringen fortsat mangler opbakning.

Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter, hvor partiet står til 15 procent af stemmerne, hvilket er estimeret til 22 mandater.

Målingen er lavet mellem den 3. og 10. april, og for SF er der en statistisk usikkerhed på 2,2 procentpoint.

De 15 procent til SF er 6,7 procentpoint over valgresultatet i november. Partiet er i målingen det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet målt på vælgeropbakning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Målingen kommer ovenpå SF's landsmøde, der blev afholdt den 1. og 2. april.

- For mig er SF partiet for hverdagen. Vi er hverdagens parti. Og det er måske også derfor, jeg er blevet kaldt kedelig, sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr på landsmødet.

- Men hvis det er det samme som at stå i spidsen for et parti, der kæmper for hverdagen, så lever jeg med at være kedelig.

De 15 procent er den bedste måling for SF i 12 år. Partiet er ikke målt højere siden februar 2012, hvor de lå til 16,1 procent af stemmerne.

Det var op til folketingsvalget i september 2011, hvor SF trods en mindre tilbagegang endte med at gå i regering med Socialdemokratiet og De Radikale.

Forud for det havde partiet haft særdeles flotte målinger med den populære partileder Villy Søvndal i front.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringspartiet Venstre står i den nyeste meningsmåling til 9,4 procent.

Det er 0,6 procentpoint højere end seneste måling, som var den dårligste Voxmeter-måling nogensinde for partiet. Ved valget i november fik partiet 13,3 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet ligger også fortsat et stykke under valgresultatet i november. Partiet ligger i den nyeste Voxmeter-måling til 22,4 procent af stemmerne. Det er 5,1 procent under valgresultatet i november.

Den samlede SVM-regering står estimeret til 71 mandater. Ved valget fik de tre partier tilsammen 89 mandater og er altså en flertalsregering.

Den politiske måling er baseret på 1025 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

/ritzau/