Orbán har en bøn til Paven, FBI frigiver dokumenter om 11. september, og ledelse kendte til mistede 112-opkald i årevis

Velkommen til ugens første Morgensamling, hvor vi både skal se på det norske valg, hemmelige FBI-dokumenter, et fransk abortdrama og vilde elefanter.

Vi lægger ud med at se mod Norge, hvor der i dag er valg til Stortinget. Mindst hver tredje nordmand vil stemme anderledes ved valget, end de gjorde for fire år siden, viser en rundspørge foretaget for ABC Nyheter. Og der skal et mirakel til, hvis Høyres statsminister, Erna Solberg, ikke skal skiftes ud. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, står som den mest sandsynlige statsminister, men hver eneste stemmer tæller i kampen om de sidste, mest usikre mandater, som kan afgøre, om det ender med at blive Støres drømmeregering eller et rødgrønt kaos, som norske VG skriver.

Vinder Støre, sidder socialdemokratiske partier på magten i hele Skandinavien, og det til trods for at opbakningen til disse partierne i Europa generelt går tilbage. ”Forklaringen er først og fremmest, at samfundsudviklingen de senere år har bevæget sig i en retning, som mange reagerer imod. Det gælder ikke mindst ulighed og sociale forskelle, der vokser,” siger Bernt Aardal, der er leder af valgforskningsprogrammet ved Institut for samfundsforskning i Oslo, til Kristeligt Dagblad.

Abortdrama vinder hovedpris i Venedig

Artiklen fortsætter under annoncen

Abort har fyldt overraskende meget i den norske valgkamp, hvor der både tales om at stramme de nuværende abortregler og om at udvide dem til 22. graviditetsuge. Emnet er også til debat i mange andre lande som USA og Polen, hvilket man kan læse i denne oversigt. Også på filmfestivalen i Venedig er abort på dagsordenen og så godt skildret, at en fransk film om emnet lørdag aften modtog hovedprisen, Guldløven. Det skriver magasinet Ekko. ”L'événement”, som den hedder på fransk, er baseret på en bog af samme navn og foregår i 1960'erne i Frankrig, hvor abort var ulovligt. Den handler om en ung studerende, der kæmper med en uønsket graviditet. Sidste år gik hovedprisen i Venedig til filmen "Nomadland", der i år også blev præmieret med en Oscar for bedste film.

FBI frigiver dokument om angreb i 2001

På den anden side af Atlanterhavet i USA var lørdag præget af mindehøjtideligheder og sorg over de ubegribelige terrorangreb på landet den 11. september for 20 år siden. Men mange spørgsmål om angrebene står stadig tilbage her to årtier senere - spørgsmål som det amerikanske forbundspoliti, FBI, lørdag forsøgte at komme til livs ved at frigive hidtil hemmeligt stemplede dokumenter knyttet til efterforskningen. Det skriver det amerikanske medie CNN. Præsident Joe Biden meddelte i forrige uge, at hemmelige efterforskningsdokumenter skulle nedgraderes og offentliggøres. Det skete efter pres fra pårørende til ofre for angrebet i 2001, som mistænker Saudi-Arabiens regering for at have bistået de i alt 19 personer, som kaprede fire passagerfly. Joe Biden udstedte sin ordre, efter at over 1600 pårørende til de næsten 3000 uskyldige ofre for angrebene i et fælles brev kraftigt havde opfordret ham til det.

Mange forgæves opkald til 112

For 20 år siden var der mange opkald til de amerikanske alarmberedskaber fra fortvivlede amerikanere. For når der er problemer, bør man kunne regne med hjælp fra vagtcentralen. Men sådan er det ikke altid, i hvert fald ikke herhjemme. Her har der i over to år været problemer med 112-opkald, som ikke går hurtigt igennem til Hovedstadens beredskab. Det skrev Berlingske i fredags. Men nu kan avisen også afsløre, at ledelsen i Region Hovedstadens Akutberedskab har kendt til opkaldsproblemerne i minimum to og et halvt år. Det er cirka 600 opkald årligt, der ikke er gået igennem til en sundhedsfaglig medarbejder på regionens vagtcentral på grund af kø. Region Hovedstaden har nu bestilt en undersøgelse af opkaldsproblemerne.

Orbán til Paven: Lad ikke det kristne Ungarn gå til grunde

En besked, der er kommet frem til modtageren, blev ”sendt” søndag, da pave Frans var på besøg hos den ungarske premierminister, Viktor Orbán. Paven var i Budapest for at afslutte den 52. internationale eukaristiske kongres, et internationalt stævne for den katolske kirke, som afholdes hvert fjerde år. Og det blev altså også til et kort møde med Orbán på 40 minutter, men kun få detaljer fra mødet er kommet frem. Ifølge Vatikanet foregik mødet i en "venlig" tone, skriver Reuters. Orbán har efterfølgende lagt et billede op på sin Facebook-profil, hvor han skriver, at han ”bad pave Frans om ikke at lade det kristne Ungarn gå til grunde.” Orbán har ofte sagt, at Ungarns kristne identitet er truet af muslimsk immigration. I sin afsluttende tale i Budapest foran en stor menneskemængde nævnte pave Frans ikke verdens flygtninge, som ellers er et stort politisk emne i Europa, men han opfordrede ungarerne til at være åbenhjertede, rodfæstede og respektfulde over for andre mennesker. Læs en reportage fra besøget i Kristeligt Dagblad.

Støjberg-sag fortsætter i dag

Her til morgen sætter sagens hovedperson sig i vidneskranken ansigt til ansigt med de 26 dommere, der skal fælde dom i den historiske rigsretssag. Her bliver et meget omtalt notat helt centralt i den tidligere Venstre-ministers forsvar. Inger Støjberg er anklaget for som minister at have udstedt en ulovlig ordre om, at alle asylpar, hvor mindst den ene part var mindreårig, skulle adskilles uden undtagelser. Hvorfor notatet er så vigtigt, kan man læse i en grundig oversigt på dr.dk. Der er afsat 2,5 dage til at afhøre Inger Støjberg.

Så bliver der uddelt Michelin-stjerner

En anden dom afsiges i dag. Dog i den kulinariske ende. Det bliver nemlig afgjort, hvor gode de bedste kokke er til at lave mad, og her er der også danske kokke i kikkerten. Det går heldigvis allerede ret godt for danske restauranter i disse år, og der bliver formentlig tale om enkelte udskiftninger, men det samlede antal stjerner forbliver nok omkring niveauet fra sidste år. Det vurderer Berlingskes vin- og madredaktør Søren Frank.

Truende elefanter er hjemme igen

Morgensamling er ved vejs ende, og det samme er en flok elefanter, der har skabt en del ballade i Kina. De er nemlig endelig vendt hjem efter en lang vandringstur væk fra deres naturpark i Yunnan-provinsen i det sydvestlige Kina. 14 store elefanter tromlede igennem landsbyer og marker, og tusindvis af mennesker måtte evakueres for at give plads til flokken, der nåede hele 500 kilometer væk fra deres hjem, skriver avisen China Daily. Men pludselig vendte de snablen hjemad, og fredag kom de hjem igen. Ude godt, hjemme bedst, som man siger, for en elefant glemmer jo aldrig, hvor den kommer fra, kan man tilføje! Og med denne historie in mente kan man jo selv mindes elefanternes marchsang fra tegnefilmen ”Junglebogen”:

"Ingen kender vor misson,

måske har vi ikk no'en,

med et snabeltrut, sætter fabel fut,

i en militær aktion, i en militær aktion."

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.