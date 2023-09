Ordbog skal renses for kønnede ord. Men den er ikke blevet ”woke”

Godmorgen. Ugen lægger ud med et længe ventet retsmøde. I eftermiddag er der planlagt domsafsigelse i en sag, hvor Museum Kunsten i Aalborg har sagsøgt kunstneren Jens Haaning i forbindelse med værket “Take the Money and Run”.

Jens Haaning tog imod 532.000 kroner fra museet, som skulle være del af et nyt kunstværk. Men da han afleverede blanke lærreder til udstillingen, krævede museet pengene igen. Jens Haaning er i stedet kommet med et modkrav på 550.000 kroner, fordi hans “ophavsret er blevet krænket”.

Dommen forventes at blive afsagt klokken 13.00.

"Det er da sjovt med en politianmeldelse, men jeg har jo ikke gjort noget kriminelt," har Jens Haaning tidligere sagt til Kristeligt Dagblad om "Take the Money and Run". Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Normstormerne mister bevilling

Det er slut med undervisningsforløb om normer, køn og vilkår for lgbtq-personer til folkeskoleklasser i København – i hvert fald hvis man vil undervises af foreningen Normstormerne på kommunens regning. Foreningen vil fra 2024 ikke længere få økonomisk tilskud af Københavns Kommune. Det skyldes mangel på efterspørgsel, skriver Jakob Næsager (K), Københavns børne- og ungdomsborgmester, til Kristeligt Dagblad.

Foreningen har modtaget omkring syv millioner kroner fra 2020 til 2023. Sidste år blev foreningen kritiseret for blandt andet ikke at ville lægge undervisningsmateriale ud offentligt.

Udenlandsk arbejdskraft er ikke svaret

Løsningen på manglende arbejdskraft er ikke at åbne Danmarks grænser. Det er i stedet unge danskere, der hverken er i arbejde eller uddannelse, der skal afhjælpe efterspørgslen efter arbejdskraft. Det mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S), der i Politiken afviser at åbne for "ladeporte" for udenlandsk arbejdskraft.

Diskussionen om mere international arbejdskraft er blusset op på det seneste. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har blandt andet foreslået en samarbejdsaftale med Afrika, og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har udtrykt sig positivt overfor ideen. Men beskæftigelsesministeren er altså ikke enig med sine regeringskolleger.

De Radikale vil hæve abortgrænsen

Grænsen for fri abort bør hæves, hvis man spørger Radikale Venstre. Det har partiet vedtaget ved afstemning på Landsmødet søndag. Partiet tilslutter sig dermed Enhedslisten, der før sommerferien som det første parti støttede at hæve abortgrænsen til 22 uger. Det er især de såkaldte abortsamråd, som Radikal Ungdom vil gøre op med ved at hæve abortgrænsen, lyder det i Jyllands Posten.

Også et flertal af læger med speciale i fødsler og graviditet vil hæve abortgrænsen til efter 12. uge, viser en ny undersøgelse ifølge P1 Morgen.

Det Etiske Råd arbejder på en ny anbefaling om abortgrænsen, som forventes klar her i efteråret.

Mere nyt fra den politiske scene:

Theresa Scavenius bliver smidt ud af Alternativets folketingsgruppe og mister alle ordførerskaber og udvalgsposter. Desuden fratages hun muligheden for at tale på partiets vegne.

Den tidligere Hells Angels-rocker Jørn "Jønke" Nielsen har stiftet et nyt parti med navnet Stabilt Demokrati. Indtil videre har Stabilt Demokrati fået nul vælgererklæringer.

Ordbog renser ud i kønnede ord

En bedemand vil fortsat være en mand ifølge ordbogen. Men ellers skal der ryddes op og sikres større sproglig ligestilling i Retskrivningsordbogen, når den udkommer i en ny udgave i 2024.

“Retskrivningsordbogen er ikke blevet woke, men vi følger med i den kønspolitiske agenda, der også sætter sit præg på sproget, så i denne udgave har vi blandt andet fokus på ligestilling og kønsneutralitet”, siger seniorforsker i Dansk Sprognævn, Margrethe Heidemann Andersen til Politiken.

I 2024 vil det være 12 år siden, at Sprognævnet senest lavede en ny udgave af Retskrivningsordbogen.

Jødisk nytår i Ukraine

I byen Uman i det centrale Ukraine er de sidste deltagere af årets Rosh Hashana ved at pakke sammen her til morgen. Det jødiske nytår har været fejret hele weekenden – også i Ukraine, hvor selv ikke krig kan stoppe festlighederne for de tusindvis af hasidiske jøder, der hvert år tager dertil på pilgrimsrejse. I år mødte flere end 35.000 op – de fleste drenge og mænd.

"Jeg beder Gud om at give dig en følelse af at høre til, om at give dig stabilitet, at lade din virksomhed vokse i år," har en af de mange velsignelser lydt mellem deltagere ifølge The New York Times, som var med.

Der bliver danset til hebraisk hip hop, drukket Cola Zero og spist kosher-pizza på gaden i Ukraine. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix