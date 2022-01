Ordfører: Regeringen er meget fedtet med energihjælpen til de fattigste

Priserne på el og gas har taget himmelflugten. I gennemsnit er el-priserne blevet 40 procent dyrere og gasregningen er nogle steder fordoblet eller mere endnu, skrev Kristeligt Dagblad i går.

Til gengæld betyder de høje priser, at staten sparer penge på støtte til grøn energi, fordi vindmøller og andre grønne energikilder kan klare sig uden støttekroner. De sparede penge skal kanaliseres ud til de forbrugere, som prisstigninger rammer hårdest, mener Søren Egge Rasmussen, klima-, energi- og forsyningsordfører for Enhedslisten.

Hvor alvorligt er problemet med stigende energipriser?

De stigende priser har især betydning i de områder, hvor man har en fjernvarmeforsyning baseret på gas. Der er byer i Jylland, hvor der er annonceret noget, som nærmest er en fordobling af varmeregningen, selvom man har fjernvarme. Det er meget alvorligt.

Staten står til at spare flere milliarder i støttekroner. Hvad skal de penge bruges til?

Man kunne jo opdatere sin klimapolitik ud fra, at man havde nogle mindre udgifter. Enhedslisten forsøgte at få det ind i finanslovsforhandlingerne, fordi vi fik et notat op til forhandlingerne, hvor vi fik ridset op, hvad der var af sparede udgifter til støtte til biogas og vindkraft, hvor besparelserne er størst. Men vi kunne ikke få regeringen med på, at der skulle laves en ekstra indsats.

Regeringen forsøger dog at afbøde konsekvenser for nogle af de grupper, prisstigningerne rammer hårdest. Sådan kan man vel også bruge pengene?

Det er spøjst, at regeringen efterfølgende er kommet med et udspil, hvor man agter at bruge 100 millioner kroner på at lempe de stigende udgifter for nogle af de fattigste - folkepensionister og kontanthjælpsmodtagere er specifikt nævnt i regeringens udspil. Det er meget fedtet, at regeringen kun vil give kommunerne 100 millioner til energihjælp til de fattigste, mens staten tjener et langt større beløb på stigende energipriser.

Hvad vil du gøre for at hjælpe de familier, der er hårdest ramt?

Den vigtigste dagsorden er at øge beløbet til de fattigste, som rammes af højere energipriser. Det skal være en bredere gruppe af personer på overførselsindkomster end bare folkepensionister og kontanthjælpsmodtagere, der får ret til at søge disse midler, og det ser vi frem til at forhandle om.

Hvornår skal de forhandlinger finde sted?

Det har regeringen serveretten på, men jeg mener, det skal være her i januar, for det er nu, problemet er her.

Hvilken opbakning forventer du at kunne rejse blandt andre partier i Folketinget?

Jeg forventer da, at der er en forståelse blandt SF og Dansk Folkeparti for, at vi skal finde en god løsning på det her og hurtigt.

Erhvervslivet rammes også af de stigende priser. Hvad vil du gøre for virksomhederne?

Der er enormt store besparelser at lave i industrien stadigvæk, og man bør bruge den her anledning med høje gas- og elpriser til at have øget fokus på det. Regeringen har et ekstremt stort fokus på nye tekniske løsninger, som skal udvikles og understøttes, når vi diskuterer energipolitik. Den taler om flydende brændstoffer, om at opfange CO2 og lagre det i undergrunden, og landbruget skal have pyrolyse, så man kan binde noget kulstof med en teknik, der ikke er helt udviklet endnu. Jeg mener, at man glemmer de energibesparelser, som er mindst lige så væsentlige, og det skal vi også se på politisk: Har vi for eksempel gode nok støtteordninger, så man får gennemført de her energibesparelser i industrien.

Hvordan varmer du din egen bolig op?

Jeg bor i en almen bolig i Hjortshøj uden for Aarhus, hvor vi har vores egen energiforsyning. Vi har en fælles varmekilde om vinteren, som mest kører på træpiller og flis, og om sommeren er det solvarme, der er helt upåvirket af prisstigningerne. Selv er jeg altså ikke så hårdt ramt.