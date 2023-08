Ordførere kræver klare svar fra Ellemann på krisemøde

SF følger sig misinformerede i sagen om indkøb af våben fra israelske Elbit Systems, siger partiets forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen, på vej ind til forsvarsministerens redegørelse om sagen.

- Vi føler os misinformerede i forhold til, hvorfor det hastede så meget.

Tirsdag giver forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) den ventede redegørelse i sagen om køb af våben fra israelske Elbit Systems.

Netmediet Altinget har beskrevet, hvordan Jakob Ellemann-Jensen muligvis har givet urigtige oplysninger i forbindelse med et milliardindkøb af nyt artilleri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og at der angiveligt ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører end israelske Elbit.

For Liberal Alliance er det en "alvorlig sag". Partiets forsvarsordfører, Carsten Bach, håber, at redegørelsen kan genoprette Folketingets tillid til ministeriet.

Og så vil han høre forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, om han har tillid til sit embedsværk.

- Jeg forventer også, at jeg får svar på, om Ellemann har tillid til sit eget system, der er bag ham, når han selv siger, at han faktisk kun har videreformidlet oplysninger, siger Carsten Bach.

SF mener, at de kan have fået forkerte oplysninger fra ministeren forud for, at partiet var med til at godkende våbenkøbet.

Partiet var kritisk indstillet over for at vælge en israelsk producent.

- Når vi køber våben til Forsvaret, vil vi gerne, at det kommer fra nogle ordentlige producenter, og nogle lande, vi synes behandler deres befolkning ordentligt, siger Anne Valentina Berthelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi bryder os egentlig ikke om det israelske regime, og hvis vi kunne vælge andet, ville vi gerne undgå at vælge noget israelsk.

Det var hastigheden, der var afgørende for, at partiet gik med Forsvarsministeriets indstilling.

Altingets afdækning af sagen har vist, at der ikke nødvendigvis var det tidspres på Folketingets ordføreres beslutning, som ministeriet gav udtryk for.

- Derfor føler vi os misinformerede, siger Anne Valentina Berthelsen.

- Vi har behov for at få svar på nogle spørgsmål og få afdækket, om det faktisk var rigtigt, det vi fik at vide dengang. Eller om de faktisk har løjet for os.

/ritzau/