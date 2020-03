Ordførere kræver hjælp til hjælpeorganisationer i coronakrise

De Radikale, Venstre og Konservative beder socialminister om støtte til hjælpeorganisationer i knibe.

Civilsamfundets hjælpeorganisationer bør få en målrettet økonomisk hjælpepakke. Sådan lyder opfordringen til social- og indenrigsminister Astrid Krag fra flere socialordførere.

Coronakrisen betyder, at hjælpeorganisationer som Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær har mistet indtægter på grund af lukkede genbrugsbutikker og aflyste landsindsamlinger.

Og samtidig har mange organisationer fået nye udgifter i forbindelse med hjælp til sårbare og udsatte mennesker under udbruddet af coronavirus.

Derfor foreslår De Radikales socialordfører, Rasmus Helveg, at der sættes mindst 100 millioner kroner af til en akut hjælpepakke til organisationerne.

- Vi vil have, at organisationerne skal kunne gøre deres bedste under coronakrisen, og derfor skal der være et sted, hvor de kan få refunderet deres corona-relaterede udgifter, siger han.

- Samtidig vil vi have, at de kan komme ind under de hjælpepakker, der er lavet til erhvervslivet, og drage nytte af dem.

Ud over nødpakkerne til erhvervslivet annoncerede regeringen i sidste uge en nødpulje til små foreninger, der udfører frivilligt arbejde for de svage grupper i samfundet. Men det er langt fra nok, mener De Radikale.

Den analyse deler Venstre og Konservative, som i en fælles pressemeddelelse opfordrer regeringen til at oprette en hjælpepakke målrettet de større hjælpeorganisationer.

- Vi må holde hånden under civilsamfundets sociale organisationer, siger Konservatives socialordfører, Brigitte Klintskov Jerkel i pressemeddelelsen.

- Nu må socialministeren på banen for at hjælpe de her organisationer, ellers får det store ubærlige konsekvenser, og det er de allermest sårbare borgere, der taber.

Venstres socialordfører, Anni Matthiesen, støtter op om De Radikales bud på en hjælpepakke på 100 millioner kroner.

- Men det er ikke det, der skal skille os ad. Jeg synes bare, at det er vigtigt at sende et signal til ministeren om, at de nødpuljer, som hun har fundet penge til, slet, slet ikke rækker.

