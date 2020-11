Ordknap Østergaard vil tilbage til politik efter orlov

Tidligere politisk leder for R Morten Østergaard sætter ikke dato på sin retur til Folketinget efter orlov

I seks uger har Morten Østergaard, der i oktober trak sig som politisk leder for De Radikale, været på orlov.

Men han vender tilbage til politik, siger han onsdag uden for Retten på Frederiksberg, hvor han har afgivet forklaring til Skattekommissionen i forbindelse med den såkaldte udbyttesag.

– Det er en orlov, jeg er på, og når den ophører, vender jeg tilbage, siger han.

Østergaard nævner ingen dato eller cirkatidspunkt for, hvornår han kan forventes tilbage på Christiansborgs gange.

– Det tør jeg ikke sige i dag. Jeg har brug for at komme videre, og derfor fortsætter jeg min orlov endnu, siger Morten Østergaard.

44-årige Morten Østergaard meldte sin afgang som politisk leder den 7. oktober efter dårlig håndtering af en gammel sag, hvor han tog partikollega Lotte Rod på låret. Kort efter sin afgang fortalte han, at andre kvinder i partiet også havde følt sig seksuelt krænket af ham.

Sofie Carsten Nielsen overtog posten efter Morten Østergaard.

Under en uge efter hans fratræden oplyste De Radikale, at den tidligere politiske leder ville søge orlov fra Folketinget. Det er ikke nødvendigt for folketingsmedlemmer at angive en grund til orloven.

Morten Østergaard har under sin orlov ikke stillet op til interviews om, hvordan han har det, om han vender retur til politik, og i hvilken rolle det i så fald skulle være.

– Jeg har det efter forholdene og arbejder på at komme videre. Det er vist alt, jeg kan sige i dag, siger han onsdag foran Retten på Frederiksberg.

Da Sofie Carsten Nielsen overtog posten som politisk leder efter Morten Østergaard, sagde hun, at Morten Østergaard stadig har en fremtid i partiet. Hun gik ikke i dybden med, hvilken rolle han kunne få.

Henrik Vinther er suppleant i Folketinget for Morten Østergaard under orloven.