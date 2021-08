Ordknap Radikal ledelse om Hegaards farvel efter krænkelser

Ledelsen hos De Radikale har ikke sagt meget, efter at profilen Kristian Hegaard i sidste uge meddelte, at han udtræder af Folketinget og helt stopper i politik.

Det gør han, fordi han ifølge sig selv har udvist grænseoverskridende adfærd ved flere lejligheder.

Tirsdag på Christiansborg var der dog ingen vej udenom i forbindelse med partiets gruppemøde. Men det var ikke mange ord, der blev sagt om sagen.

- Jeg har ikke yderligere kommentarer. Der er involverede parter. Der er mennesker i begge ender af det her, siger De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen.

Det er partiets uafhængige kontaktinstans, som håndterer partiets samværspolitik, der for nogle måneder siden gjorde Sofie Carsten Nielsen opmærksom på en henvendelse vedrørende Hegaard.

Hegaard og Sofie Carsten Nielsen havde ifølge Hegaard en samtale efter den første episode. Han tog konsekvensen og meldte sig ud efter endnu en episode.

De Radikale skal videre nu, siger Sofie Carsten Nielsen. Hun ikke vil svare på, hvad sagen siger om hendes ledelse.

Sidste år trådte Morten Østergaard tilbage som De Radikales leder efter krænkelsessager, og han er i dag fortid i politik. Også dengang var Sofie Carsten Nielsen en del af ledelsen i partiet.

Det var Hegaard, der selv besluttede at stoppe, siger hun.

- Det er Kristian, der har truffet beslutningen. Han har helt alene truffet beslutningen, om at han vil trække sig, så det har jeg selvfølgelig respekt for, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun vil ikke svare på, om hun havde truffet beslutningen for ham, hvis han ikke havde taget konsekvensen selv.

- Det er ikke relevant. Han traf beslutningen, siger hun.

Kristian Hegaard gjorde sin afsked offentligt kendt ved et opslag på Facebook.

Kort efter udtalte De Radikales gruppeledelse i en pressemeddelelse, at de var enige i beslutningen. De skrev også, at de håber at se ham i politik igen.

Det samme sagde partiets politiske ordfører, Andreas Steenberg, på vej ind til gruppemødet.

- Det håber jeg også, at han gør en dag, siger han.

/ritzau/