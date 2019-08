Skipper er ordknap om sygemeldt EL-borgmesters kroservering

Teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen har serveret øl og mad trods sygemelding.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er ikke meget for at tale om sin sygemeldte partifælle, Ninna Hedeager Olsen, som er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Borgmesteren har været sygemeldt i fire måneder med en månedsløn på knap 90.000 kroner. Men under sit sygefravær har hun serveret på sin venindes kro på Tunø.

Det skriver både Ekstra Bladet og Jyllands-Posten onsdag.

- Det er ikke en sag, jeg kan gå ind i, for jeg har ikke beføjelserne til at udtale mig om den.

- Jeg har heller ikke den rigtige indsigt til at kommentere det, derfor vil jeg ikke udtale mig om det, siger Pernille Skipper i forbindelse med et pressemøde, som Enhedslisten afholder på Christiansborg i anledning af partiets sommergruppemøde.

Hun bekræfter, at Enhedslisten får ekstra penge ind i partiskat, fordi både Ninna Hedeager Olsen og hendes afløser bliver aflønnet og betaler partiskat til Enhedslisten.

Borgmesteren blev sygemeldt, efter at det kom frem, at en mand var mistænkt for voldtægt af en kvindelig gæst til en fest i borgmesterens lejlighed.

Ninna Hedeager Olsen er sygemeldt uden en lægeerklæring.

Pernille Skipper har forståelse for, at nogle kan tænke, at det er mærkeligt.

- De fleste kender Enhedslisten som et parti, der altid har og vil blive ved med at kæmpe imod de særlige politikerprivilegier, der har været på pensionsalder og alt muligt andet.

- Derfor vil mange også tænke, at vi i Enhedslisten også mener, at politikere skal aflevere en sygeerklæring som alle mulige andre.

- Det er svært at finde en model for det, for folkevalgte har ikke en chef, det er kun vælgerne.

- Men hvis der er forslag til det, så vil vi rigtig gerne høre om det og være med til at ændre reglerne, så de bliver både fair og ordentlige og måske også mere forståelige for resten af befolkningen, siger hun.

Hun siger - på et generelt plan - at det skaber "mistillid", hvis politikere ikke har samme vilkår som almindelige mennesker.

Ninna Hedeager Olsen kan ifølge reglerne være sygemeldt i ni måneder med fuld løn uden modkrav.

Skipper henviser til Enhedslisten København for yderligere detaljer om sagen.

Det var 7. april, at Ninna Hedeager Olsen skrev om sin sygemelding på Facebook.

- Af professionelle er jeg blevet opfordret til at trække stikket i en kortere periode, skrev hun.

Karina Vestergård Madsen (EL) har som vikar ret til samme løn og vilkår som den siddende borgmester.

/ritzau/