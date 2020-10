Ordning fortsætter: Men 17-årige med kørekort kører ikke nok

Transportminister Benny Engelbrecht vil se på mulige stramninger efter mudret evaluering af kørekortsregel.

Godt fire år efter at 17-årige fik lov til at tage kørekort og køre med ledsager, kommer en større evaluering af ordningen foretaget af DTU.

Den har ingen skarpe konklusioner. Og transportminister Benny Engelbrecht (S) lægger da heller ikke op revolutioner på baggrund af den.

En af rapportens konklusioner er, at de 17-årige kører markant mindre med ledsager end i eksempelvis Tyskland og Holland, der har lignende ordninger. Og derfor får de ikke den erfaring, der var håbet, inden de må køre alene, når der bliver 18.

- Forventningen var, at man kunne skabe nogle bedre bilister. Men vi må konstatere, at de ikke får kørt nok med den måde, ordningen er indrettet på, til man kan sige, at de bliver væsentligt bedre bilister.

- Derfor skal vi se på, om der skal ske ændringer, når vi skal se på hele køreuddannelsen, siger Benny Engelbrecht.

Mens de 17-årige altså ikke får kørt så meget som i andre lande, bruger mange ordningen - nemlig omkring 40 procent. Og Benny Engelbrechts "tilgang er ikke, at forsøgsordningen skal stoppe".

Der er dog flere ting, ministeren mener, der skal kigges på. Blandt andet det faktum at 15 procent af de adspurgte siger, at de mod reglerne har kørt uden ledsager. Men at 50 procent siger, at de har venner, der gør det.

- Det er sjovt nok en høj andel, der siger, at de oplever andre gøre det, men ikke dem selv. Det tyder på, at der er en del, der kører uden ledsager, selvom de ikke må.

- Der må vi se på, om straffen skal skærpes. For ideen er jo ikke at sænke alderen for kørekort til 17, siger Benny Engelbrecht.

Evalueringen viser også, at i perioden 2017-19 har 88 17-årige med kørekort været involveret i en ulykke. Kun få grundet hastighed eller alkohol.

- Dette kunne tyde på, at erfaringsrelaterede vanskeligheder med at forudsige udviklingen i trafikken kan være en medvirkende ulykkesfaktor, skriver rapporten.

Benny Engelbrecht vil dog lade ordningen fortsætte.

- Som det er nu, lader vi ordningen køre videre. På den korte bane indkalder jeg aktører og partier til en orientering, så det videre arbejde bliver perspektiveret.

- Man kan meget vel forestille sig, at der kommer nogle tilpasninger og justeringer, siger han.

/ritzau/