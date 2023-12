Ordning for havvindprojekter lukker og slukker

Regeringen lukker den såkaldte åben dør-ordning.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Åben dør-ordningen - støttefri havvind - er en model, hvor virksomhederne kan søge om at få tildelt havarealer uden betaling. Til gengæld skal de selv stå for alle omkostninger til udvikling og opførelse af projektet.

I den danske energiindustri blev det modtaget med chok, da myndighederne satte åben dør-ordningen i bero 6. februar 2023. Ordningen var sat i bero, da den kunne være i strid med EU-retten.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) havde ellers håbet på, at ordningen kunne fortsætte med nogle justeringer, så den overholder EU's regler for statsstøtte.

- Vi har tryktestet alle muligheder for at justere åben-dør ordningen, så den kunne bidrage til at sikre mere grøn strøm hurtigt og inden 2030.

- Det var ønsket fra branchen og fra oppositionens side, da ordningen blev sat i bero. Det har desværre vist sig ikke at være muligt, siger Aagaard i pressemeddelelsen.

Det har ifølge ministeriet ikke vist sig muligt at justere åben dør-ordningen inden for rammerne af EU-reguleringen på en måde, der ville give en hurtigere havvindudbygning.

Ifølge ministeriet vil Energistyrelsen efter tirsdagens melding nu give afslag på de tre tilbageværende ansøgninger på Vikinge Banke, Kadet Banke og Paludan Flak. Dernæst vil åben dør-ordningen blive lukket med lov.

Dog fortsætter sagsbehandlingen på de åben dør-projekter, der er langt fremme, og som allerede har fået tilladelser "i en anden markedssituation, på levetidsforlængelser og på tilladelse til repowering og test".

Dansk Industri (DI) repræsenterer de virksomheder, der har fået afslag på deres ansøgninger. DI's politiske direktør, Emil Fannikke Kiærs, er ikke imponeret.

- De sidste tre havvindprojekter kunne tilsammen forsyne danske virksomheder og husstande med 2 GW grøn energi. I dag får vi 2,3 GW fra havvind, så der er altså tale om næsten en fordobling, som vi går glip af, som kunne have accelereret Danmarks grønne omstilling, siger han i en skriftlig kommentar.

Dansk Erhverv kalder det en "trist nyhed", at ordningen lukker.

- I Dansk Erhverv må vi nu se fremad og håber, at regeringen vil arbejde for, at der hurtigst muligt kan blive etableret en ny markedsbaseret ordning for havvind.

- For vi har brug for al den grønne energi, som vi kan lave, hvis vi skal omstille os fra russisk gas og indfri vores klimamål, siger fagchef for energi Esben Thietje Mortensen i en skriftlig kommentar.

Ifølge brancheorganisationen Green Power Denmark bliver der nu sat "punktum for et frustrerende kapitel i dansk havvindshistorie".

- Virksomhederne stod ellers klar til at investere i havvindmøller uden udgifter for staten, og de havde ansøgt efter gældende regler.

- Nu er det hele lukket ned, og dermed går forbrugerne glip af meget store mængder billig, grøn strøm, siger Thomas Aarestrup Jepsen, direktør for vedvarende energi-produktion i Green Power Denmark, i en skriftlig kommentar.

