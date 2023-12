Ordning med forhøjede dagpenge bliver permanent fra 2024

Fra 1. januar 2024 er det muligt at påbegynde en erhvervsuddannelse inden for brancher med mangel på arbejdskraft og modtage 110 procent af sin hidtidige dagpengesats, hvis man er over 30 år og enten er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Det har et bredt flertal af Folketinget tirsdag vedtaget.

Regeringspartierne, SF, Danmarksdemokraterne, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale, Dansk Folkeparti og Alternativet stemte for lovforslaget, Nye Borgerlige og Liberal Alliance imod. Det var dog en fejl, at Liberal Alliance stemte imod. Det fremgår af Folketingets hjemmeside.

Ordningen eksisterer allerede, men kun midlertidigt. Fra årsskiftet gøres ordningen altså permanent.

Det er gode nyheder, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), fordi der er brug for flere faglærte, siger hun.

- Erfaringerne viser, at ordningen er med til, at flere tager en erhvervsuddannelse. Derfor er det godt, at vi gør den permanent.

- Det er klart, at det har en betydning, hvor mange penge du har under uddannelsen - især når du lidt senere i livet ofte har flere udgifter til bolig og familie.

- Jeg forventer, at vi med en permanent ordning vil få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, så vi kan få flere ansatte på vores plejehjem og industriarbejdspladserne, som der er stort behov for, siger ministeren i en pressemeddelelse.

I finansloven for 2024 er der afsat 230 millioner kroner i 2024 og cirka 300 millioner kroner årligt i de kommende år.

