Organisation frygter for retssikkerhed efter fejl i handicapsager

Der er ingen tvivl om, at det kalder på mere fokus på retssikkerhed, når der bliver fundet alvorligt mange fejl i klagesager på handicapområdet for voksne.

Det siger ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder Rasmus Brygger til Ritzau.

Organisationen har i et nyt notat gennemgået klager til Ankestyrelsen på voksenhandicapområdet og fundet over 25.000 fejl. Det skriver Politiken.

Fejlene er fundet i sager fra 2014 til 2022. Det kan for eksempel være sager om hjælp til genoptræning, ledsagelse eller hjælpemidler.

- Vi er bekymrede, fordi det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at der er så stor risiko for fejl.

- Det betyder, at borgerne på nogle områder skal være deres egne advokater og gå meget kritisk til værks, i forhold til den behandling myndighederne laver, og sådan bør det ikke være, siger Rasmus Brygger.

Institut for Menneskerettigheder har til opgave at overvåge, om Danmark overholder FN's handikapkonvention.

Konventionen skal sikre personer med handicaps rettigheder.

Danmark ratificerede konventionen i 2009. Det betyder, at man som land formelt tilslutter sig aftalen. Dermed forpligter man sig også til at overholde aftalens bestemmelser.

Rasmus Brygger forklarer, at der skal "en del mere til", før der er tale om deciderede krænkelser af konventionen.

- Men der er ingen tvivl om, at når der er så mange fejl, så er det, fordi de rettigheder, der er i dansk lov, ikke bliver overholdt, og der har vi brug for at sikre, at personer med handicap får en værdig behandling.

- Vi er i hvert fald nødt til at råbe vagt i gevær. Der er risiko for, at fejl på sigt kan føre til en krænkelse af konventionen.

Ligebehandlingschefen frygter, at de 25.000 fejl kun er toppen af isbjerget.

Fejlene er nemlig fundet i sager, som er kommet hele vejen til Ankestyrelsen. Det sker først, når borgeren har klaget.

- Men det er ikke sikkert, at alle personer har overskuddet til at klage eller har pårørende, der er i stand til det, siger Rasmus Brygger.

Til Politiken siger formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen, at han tvivler på, at man ville finde sig i så mange fejl på andre områder som for eksempel sundhedsområdet.

Men "fordi det er handicapområdet, er det noget andet", lyder det.

For Rasmus Brygger står det klart, at handicapområdet trænger til mere opmærksomhed.

- Der er grundlæggende brug for et nyt perspektiv i handicapdebatten og at få retssikkerhed ind som fokus. Og så er der selvfølgelig grundlæggende behov for at se på, hvordan man nedbringer fejlene.

- Det er et nyt perspektiv, som skal meget tydeligere ind i debatten, der lige nu har et stort fokus på økonomi.

/ritzau/