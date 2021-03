Organisationer advarer mod politiseret amatørdiplomati

Regeringens plan om at udpege politikere til ambassadørposter er en dårlig idé, mener organisationer.

Et forslag fra regeringen om at kunne udpege politikere til stillinger i det danske diplomati får en hård medfart fra faglige organisationer.

Regeringen ønsker i enkelte tilfælde at kunne besætte stillinger i udenrigstjenesten med politikere, uden at stillingerne skal slås op. Det vil regeringen gøre ved at ændre i opslagsbekendtgørelsen.

Det kan for eksempel betyde, at regeringen kan udpege en politiker som ambassadør i et land uden at slå stillingen op.

Det går slet ikke, mener akademikernes faglige organisation Djøf.

- Når vi er så stærkt bekymrede over det, skyldes det, at det grundlæggende ændrer den forvaltningspolitiske tradition med partipolitisk neutrale embedsmænd, som vi har i Danmark.

- Det er Djøf imod. Og det er en samlet lønmodtagerside i staten imod, siger Djøf-formand Henning Thiesen.

Han henviser til, at regeringens forslag har været drøftet i de statsansattes paraplyorganisation, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

CFU har indgivet høringssvar til regeringens forslag. De vil ifølge Henning Thiesen "på det skarpeste advare imod, at vi indfører politiske embedsmænd i Danmark på den her måde".

Samme holdning udtrykker Camilla Gregersen. Hun er formand for fagforeningen DM, der tidligere hed Dansk Magisterforening.

- Det er et problem. Vi risikerer at få et amatørdiplomati, hvis det skal være politikere, som giver posten til dem, de måske skylder en politisk vennetjeneste, siger hun.

Regeringen foreslår, at en ansættelse af en politiker i en stilling i udenrigstjenesten skal vare i højst tre år.

Kandidaten skal have ekstraordinære kompetencer og faglighed inden for udenrigs-, udviklings- og sikkerhedspolitik.

Men det er stadig ikke godt nok, mener Camilla Gregersen. Hun påpeger, at der er forskel på politik og diplomati.

- Der er brug for politikere, der kan udtale sig kritisk om, hvad der foregår i andre lande.

- Hvordan skal de så bagefter opbygge eller bevare Danmarks relation til samme land som en diplomat, som jo netop skal kunne indgå i relationer, uafhængigt af hvem der har den politiske magt?

- Derfor er det så vigtigt, at det her skal være uafhængigt, siger hun.

- Det er på kanten af at lugte af vennetjenester. Det mener jeg simpelthen ikke, at vores poster skal bruges til.

For fire år siden luftede daværende Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen en lignende idé. Den blev skudt ned. Dengang kom kritikken også fra blandt andet Djøf, DM og Dansk Industri.

Henning Thiesen undrer sig over forslagets korte høringsfrist, og at det tænkes gennemført med en lille justering i en bekendtgørelse.

- Hvis man skal lave så fundamentale ændringer, må vi kræve, at det foregår ved lov, så Folketinget kan få belyst fordele og ulemper på en ordentlig måde, inden der sker en politisk vedtagelse, og ikke bare en administrativ vedtagelse, siger han.

