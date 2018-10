Organisationer i vildrede efter stop for støtte

Socialstyrelsen tilbageholder udbetaling af satspuljemidler på grund af svindelsag, og det har sat en række sociale organisationer under pres. Flere af dem undrer sig over, hvorfor de skal betale prisen for svindlen

Det kan få store konsekvenser for en række organisationer, at Socialstyrelsen tilbageholder udbetalingen af støttemidler efter sagen om en 64-årig kvinde, der er sigtet for at have snydt styrelsen for i alt 111 millioner kroner.

Sådan lyder det nu fra flere organisationer, der arbejder med udsatte mennesker. Blandt andet den kirkelige organisation KFUM’s Sociale Arbejde, der hver måned plejer at modtage over en million kroner. At tilskuddet nu tilbageholdes, vil påvirke indsatsen for udsatte, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen.

”Vi taler om nogle af de allersvageste i samfundet, og vi kan jo ikke bremse indsatsen for den gruppe af mennesker. Så vi har brug for hurtigst muligt at få en melding på, hvornår midlerne kommer, og at de kommer. Det handler om en bred vifte af indsatser. Opsøgende arbejde og frivilligt socialt arbejde i tilknytning til sociale cafeer og væresteder er noget af det, der bliver berørt,” siger Morten Skov Mogensen.

Han understreger dog, at Socialstyrelsen har handlet fornuftigt ved at stoppe udbetalingen.

Fornuften i den beslutning er man til gengæld mere i tvivl om hos Børns Vilkår. Her mangler man at få udbetalt 1,38 millioner kroner, og de skulle blandt andet være gået til Børnetelefonen, siger formand Rasmus Kjeldahl. Lige nu kan man på grund af en stor og solid økonomi godt holde sig oven vande, siger han.

”Men hvis det fortsætter, vil det blive mere og mere mærkbart, og så skal vi se, hvordan vi kan få penge til at betale lønninger og så videre. Der kan blive problemer med likviditeten, og det tror jeg også, der vil blive for mange andre organisationer,” siger Rasmus Kjeldahl og tilføjer, at organisationen efter hans viden ikke er blevet varslet om det pludselige udbetalingsstop: