Organisationer: Flere ingeniører godt nyt for grøn omstilling

Flere er i år blevet optaget på de såkaldte STEM-uddannelser inden for blandt andet it og teknik.

Flere optagne på uddannelser inden for it, naturvidenskab og teknik er godt nyt for den grønne omstilling.

Det mener flere organisationer, efter at der mandag er kommet tal for årets optag på videregående uddannelser.

I år er 16.828 blevet optaget på de såkaldte STEM-uddannelser. Det er 1380 - eller ni procent - flere end i 2019.

Og det er ifølge Ingeniørforeningens formand, Thomas Damkjær Petersen, godt for den grønne omstilling.

- Kompetencer på felter som teknologi, naturvidenskab og it er i høj kurs, og hvis Danmark og danske virksomheder skal indfri ambitionerne om øget digitalisering og ikke mindst komme i mål med den grønne omstilling, skal vi sørge for at sikre kvalificeret arbejdskraft herhjemme.

- Derfor er det godt for alle, at flere unge er kommet ind på disse studieretninger, siger han i en kommentar.

Også hos Dansk Industri glæder man sig over, at flere unge i år har kigget den vej, når der har skullet vælges uddannelse.

- Flere ingeniører er en af hovednøglerne til, at virksomhederne kan udvikle de nye, grønne teknologier, der skal til for at håndtere de klimaudfordringer, vi står overfor.

- Det glæder mig, at de unge har lyttet og taget dette budskab til sig, siger Mette Fjord Sørensen, der er underdirektør for kompetencer og viden i Dansk Industri, i en kommentar.

Stigningen i unge, der i år får tilbudt en plads på STEM-uddannelserne, er større end den generelle stigning blandt ansøgerne.

I alt får 52.698 ansøgere i år tilbudt pladser på uddannelser, der ikke hører under STEM-områderne Science, Technology, Engineering og Mathematics, som uddannelserne hører under. Det er fem procent flere end sidste år.

