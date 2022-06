Organisationer forbydes at give store pengegaver til danske moskéer

To organisationer er tilføjet til den såkaldte forbudsliste mod donationer på over 10.000 kroner til moskéer i Danmark.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet på sin hjemmeside.

Der er tale om Revival of Islamic Heritage Society og International Islamic Charity Organization (IICO) alias International Islamic Charitable Organization. Begge organisationer er fra Kuwait.

Organisationerne er nummer to og tre på listen. I marts blev Rashed Bin Saad Rashed Alolaimi den første på listen.

- Vi kan selvfølgelig ikke bare se til, når personer eller organisationer, som er i opposition til vores frie samfund, sender penge direkte til eksempelvis moskéer i Danmark, som potentielt kan blive påvirket i en helt forkert retning, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at forbudslisten mod antidemokratiske donatorer nu bliver udvidet. De skal ikke have held med at sprede splittelse og had i Danmark, siger ministeren.

Forbudslisten skal blandt andet forhindre, at potentielt ekstreme kræfter bruger donationer til at arbejde imod eller underminere demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder.

Det er både enkeltpersoner, en organisation eller en udenlandsk myndighed, som kan figurere på listen.

Forbuddet gælder donationer på mere end 10.000 kroner eller flere donationer, som på et enkelt år løber op i over 10.000 kroner.

Sidste år stemte et bredt flertal i Folketinget for loven om forbud mod modtagelse af donationer fra visse personer. Herunder også udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og virksomheder.

S-regeringen og støttepartiet SF stemte for loven sammen med de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Støttepartiet Enhedslisten stemte imod. Regeringens tredje støtteparti, De Radikale, stemte hverken for eller imod lovforslaget.

/ritzau/