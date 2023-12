Organisationer fra Rusland og Qatar ryger på forbudsliste

To organisationer fra henholdsvis Rusland og Qatar er kommet på den såkaldte forbudsliste, der gør, at modtagere i Danmark ikke må få større donationer fra dem.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Der er tale om Russian Imperial Movement fra Rusland og Sheikh Eid Bin Mohammad Al Thani Charitable Association fra Qatar.

Ministeriet skriver ikke noget om, hvorfor netop disse organisationer er kommet på forbudslisten.

Artiklen fortsætter under annoncen

I pressemeddelelsen udtaler udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), at det er en kendsgerning, at "der eksisterer lommer i Danmark og i udlandet, der ønsker at underminere vores demokrati og frihedsrettigheder".

- Forbudslisten er ét af vores værktøjer til at bekæmpe de lommer. Jeg er glad for, at vi nu kan tilføje yderligere to organisationer til listen, udtaler han.

Forbudslisten skal blandt andet forhindre, at potentielt ekstreme kræfter bruger donationer til at arbejde imod eller underminere demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder.

Det er både enkeltpersoner, en organisation eller en udenlandsk myndighed, som kan figurere på listen.

Forbuddet gælder donationer på mere end 10.000 kroner eller flere donationer, som på et enkelt år løber op i over 10.000 kroner.

Personer, der modtager sådanne donationer fra organisationer på listen, kan straffes med bøde og konfiskering af donationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Foruden de to organisationer, der netop er tilføjet til den, figurerer to organisationer fra Kuwait og en fra Danmark på listen - i alt fem organisationer. Derudover er en enkelt person - Rashed Sad Rashed Ali Alolaimi - på listen.

Forbudslisten blev vedtaget i Folketinget i 2021.

S-regeringen og støttepartiet SF stemte for loven sammen med de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Støttepartiet Enhedslisten stemte imod. Regeringens tredje støtteparti, De Radikale, stemte hverken for eller imod lovforslaget.

Ritzau forsøger at få en uddybende kommentar fra Kaare Dybvad Bek.

/ritzau/