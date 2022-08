Organisationer håber på bred hjælp i udsultet psykiatri

Flere partier - og regeringen - ønsker et stort fokus på en tidlig indsats hos børn og unge med psykiske lidelser i den kommende psykiatriplan, som der fra onsdag formiddag forhandles om.

Det er en rigtig prioritering, mener Bedre Psykiatri.

Generalsekretær Jane Alrø Sørensen minder dog om at huske også de allersygeste voksne patienter og at se på psykiatrien som helhed.

- Jeg synes, det er en rigtig prioritering at gå i gang med det (børn og unge, red.). Men det er utrolig vigtigt for os, at der fra starten bliver et fokus på de allersygeste voksne patienter.

- For os er det afgørende, at vi får set psykiatrien som helhed og husker, at psykiatrien er bred, siger hun.

Ifølge Torsten Bjørn Jacobsen, der er formand for Psykiatrifonden, vil 600.000 mennesker i løbet af i år komme til at kæmpe med en eller anden form for psykisk sygdom.

- Psykiske sygdomme er folkesygdomme. Hvis ikke det rammer dig, rammer det mig. Og hvis ikke det rammer mig, bliver jeg pårørende til en med en psykisk sygdom.

- Det er virkelig noget, der er gennemgribende her i vores samfund, siger han.

Derfor bør regeringen og de øvrige partier tage udgangspunkt i den faglige rapport, Sundhedsstyrelsen har lavet om psykiatrien, mener Torsten Bjørn Jacobsen.

I rapporten bliver det blandt andet foreslået, at man laver tilbud til unge med psykisk mistrivsel, at man afstigmatiserer psykiske lidelser, og at man forsker og udvikler området.

Jane Alrø Sørensen fra Bedre Psykiatri peger på tre konkrete spor at have fokus på i forhandlingerne. Et er den tidlige indsats. Et andet er rekrutteringsudfordringerne. Og et tredje er mere inddragelse af de pårørende.

- Der er personalemangel over en bred kam i kommuner og regioner. Mangel på kvalificeret personale bliver den allerstørste udfordring i forhold til at kunne arbejde med at udvikle psykiatrien.

- Tilsvarende synes jeg, vi skal se på, hvordan vi kan aflaste psykiatrien allerede nu og give lidt luft. Der vil jeg pege på et af de mål, regeringen selv hiver frem, at pårørende skal inddrages og have en bedre støtte, siger hun.

Socialpædagogerne har to konkrete forslag til, hvordan man kan være med til at løse nogle af problemerne i psykiatrien. Det siger deres formand, Benny Andersen.

- Der er for mange ufaglærte til stede på de socialpsykiatriske tilbud. Det kan man gå i gang med at ændre ved at uddanne erfarne ufaglærte, som så bliver socialpædagoger eller får en anden tilsvarende uddannelse.

For det andet skal der laves en såkaldt specialeplan, mener han.

Den skal sikre, at der er de rigtige tilbud til stede, når en person er færdigbehandlet eller er kommet sig oven på en psykisk sygdom. Det kan sikre, at folk ikke bliver syge igen.

/ritzau/