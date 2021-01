Organisationer havde helst set dødsstødet til minkerhvervet

Der er en mulighed for, at minkavlere kan genoptage arbejdet, når forbuddet mod hold af mink udløber.

Både dyreværnsorganisationen Anima og Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er forkert, at en minkaftale giver mulighed for en fortsættelse af minkerhvervet næste år.

- Kompensationsaftalen burde have bidraget til at få sat et endegyldigt punktum for en dyreetisk uforsvarlig industri, siger Joh Vinding, direktør hos Anima, i en skriftlig kommentar.

- Derfor er det ærgerligt, at avlerne med aftalen foreløbig får mulighed for at vælge at genoptage minkavl næste år. Det er intet mindre end en historisk fejltagelse, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at minkerhvervet har en skadelig effekt på natur, klima og miljø.

Hvis minkerhvervet genopstår, er det ifølge Danmarks Naturfredningsforening blandt andet skidt nyt for nedbringelsen af ammoniakforureningen.

Aftalen blev indgået mandag aften. Mellem regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance.

Aftalen ventes at koste mellem 15,5 og 18,8 milliarder kroner. Den indeholder en ordning til de minkavlere, som hellere vil genoplive deres erhverv end modtage fuld erstatning.

Dvaleordningen gælder i første omgang for 2021, hvorefter forbuddet mod hold af mink udløber.

Hvis forbuddet forlænges, vil aftalepartierne drøfte muligheden for at forlænge ordningen i yderligere et år.

Der er sat omkring 60 millioner kroner af til dvaleordningen. Det svarer reelt til en aflivning af erhvervet. Det mener De Konservative.

- Vi ser det her som en aftale, der handler om at lukke minkerhvervet ned, sagde De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, mandag aften.

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i front meddelte i november sidste år, at alle mink i Danmark, omkring 15-17 millioner, skulle aflives. Det skyldtes, at man frygtede, at minkene ville sprede muteret coronavirus til mennesker og svække effekten af vacciner mod coronavirus.

Det viste sig kort tid efter, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet. Sagen endte med at koste Mogens Jensen (S) posten som fødevareminister.

Folketinget har nedsat en såkaldt Granskningskommission til at undersøge forløbet.

/ritzau/