Organisationer til statsminister: Genåbn aftaler hvis du er grøn

I en række kampagner fjerner statsminister Mette Frederiksen (S) nu tidligere forbehold ved at sige, at hun både er rød socialist og grøn miljøforkæmper.

Det vil grønne organisationer dog se, før de tror det.

- Rigtig mange af regeringens udspil har været fodslæbende, hvor det har været op til støttepartierne at få dem forhandlet op på et rimeligt niveau.

- Der er det min forventning, at udspillene får en mere ambitiøs karakter fremadrettet, siger direktør Lars Midtiby fra Danmarks Naturfredningsforening.

Han er tidligere partisekretær for Socialdemokratiet og kalder sig "meget optimistisk" i forhold til statsministerens udmeldinger.

Midtiby minder om, at verden er i en klima- og biodiversitetskrise, mens drikkevandet er truet.

- Der er meget, man kan tage fat i. På klimaområdet er der indgået en række aftaler, som man skal genåbne meget hurtigt og hæve ambitionsniveauet. Den konkrete arbejdsseddel er ret lang, siger han.

Den udmelding er Greenpeace enig i.

- Vi er skeptiske, fordi hun baserer meget af sin argumentation på, at hun mener, at meget af det, de har gjort indtil videre, er helt fantastisk. Vi er noget mere skeptiske.

- Der skal mindre håndskyhed til for at få de store forurenere til rent faktisk at betale det, det koster at forurene og ikke give dem fripas.

- I udgangspunktet er vi noget skeptiske. Ord er billige, reklameplads er lidt dyrere, men det bliver først endnu dyrere, når hun skal sætte handling bag ordene, siger generalsekretær Mads Flarup Christensen fra Greenpeace Norden.

Efter kommunalvalget, hvor Socialdemokratiet gik markant tilbage i storbyerne, har regeringen slået ind på en mere klimavenlig kurs.

I nytårstalen forpligtede statsministeren sig til en ambitiøs klimaafgift på udledning. Siden har en ekspertgruppe fremlagt tre bud. Men modellerne har skuffet organisationerne.

- Jeg ville ikke kalde det ambitiøst, siger Mads Flarup Christensen.

Danmarks Naturfredningsforening er også skuffet.

- Det er lidt overraskende, at ekspertgruppen kommer med noget, der ligger væsentlige meget lavere, end det Klimarådet har anbefalet, siger Lars Midtiby.

Det skyldes formentlig, at der er blevet skrevet en række hensyn til blandt andet arbejdspladser og vækst ind i opgaven for eksperterne.

/ritzau/