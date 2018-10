Organisationer: Vi skal være mere ambitiøse i kampen mod trafikdrab

Det er muligt at reducere antallet af trafikdrab endnu mere. Sådan lyder det fra flere organisationer, som mener, at ambitionen om højst 120 dræbte i trafikken om året er for lav. Ifølge Færdselssikkerhedskommissionens formand skal målsætningen være højst 100 dræbte om året

Der dør stadig for mange i trafikken. Således blev 175 mennesker dræbt i trafikken sidste år, mens 120 har lidt samme skæbne de første 9 måneder i år. Det viser nye, foreløbige tal fra Vejdirektoratet.

For efter mange år med færre dræbte i trafikken er antallet af trafikdræbte de seneste seks år stagneret.

”Udviklingen er pludselig gået den gale vej, og det efterlader en lang række spørgsmål, og dem er vi meget optagede af at få besvaret. For én ulykke er én ulykke for meget,” siger Frank Davidsen, underdirektør i Dansk Transport og Logistik (DTL).

Sammen med en række andre organisationer, som sidder med i Færdselssikkerhedskommissionen, har DTL nu indledt arbejdet med en ny handlingsplan. Den skal træde i kraft i løbet af to år og forny den nuværende målsætning, der lød, at der maksimalt må være 120 trafikdræbte om året inden år 2020. Et mål, det ifølge organisationerne ikke længere er muligt at nå. Alligevel mener de, at der skal skrues op for ambitionsniveauet i den nye handlingsplan, for færre skal dø i trafikken.

”Der er bred enighed om, at vi skal have fokus på at komme meget længere ned,” siger direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam.

”Hvilken målsætning vi skal sætte os, må tiden dog vise. I vores skandinaviske nabolande har de en nulvision, men i dansk perspektiv er det nok desværre urealistisk.”

Samme melding lyder fra Rådet for Sikker Trafiks administrerende direktør, Mogens Kjærgaard Møller. Han slår fast: