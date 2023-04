Organisationer: Vigtigt at finde ny formand for Børnerådet hurtigt

Det er ikke tilfredsstillende, at Børnerådets arbejde har været ude af funktion i mere end fem måneder, fordi social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ikke har udpeget en ny formand for rådet.

Det mener Louise Holck, direktør i Institut for Menneskerettigheder.

- Det er problematisk for børns rettigheder, at der ikke er sket noget så længe, siger hun.

- Så jeg vil opfordre til, at man hurtigt får en ny formand på plads, så det her vigtige organ kan komme i gang igen.

Spørgsmål: Synes du, at fem måneder er for lang tid?

- Det er forudsat i lovgivningen, at vi har et børneråd. Derfor skal det fungere, og det kan ikke være uden formand i så lang tid. Så ja, jeg synes, det er for lang tid, siger hun.

Også i Red Barnet undrer man sig over, at det indtil videre har taget mere end fem måneder at finde en ny formand.

- Vi kan jo ikke vide, hvad årsagen er. Men jeg håber da, at der snart kommer en forperson i Børnerådet, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær for Red Barnet.

Hun peger på, at problemerne i Børnerådet rækker ud over den manglende formand. Her nævner Johanne Schmidt-Nielsen udflytningen til Billund i 2018, som hun mener, har svækket rådet.

- Jeg tror, at der ikke er nogen tvivl om, at Børnerådet ville stå stærkere, hvis det geografisk var placeret tættere på der, hvor beslutningerne træffes på Christiansborg, siger hun.

- Samtidig handler det jo også om ressourcer. Der er så få ressourcer, at det er svært for dem eksempelvis at lave uafhængige analyser og sætte dagsorden.

Bevillingen til Børnerådet var i 2022 på 9,2 millioner kroner. Bevillingen falder med 200.000 kroner om året frem mod 2026. Det fremgår af et folketingssvar fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Børnerådets tidligere formand Puk Elgård fratrådte den 13. november sidste år. Hun begrundede det med, at rådet ikke har ressourcer nok til at løse sine opgaver.

Siden har rådet ikke haft en formand.

I et notat fra november, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, fremgår det, at rådet betegner sig selv som ikke funktionelt og beslutningsdygtigt uden et formandskab.

To nuværende medlemmer af Børnerådet, Ditte Reedtz og Anders Jacobsen, har tidligere i april fortalt Ritzau, at rådets arbejde er på pause, fordi der ikke er en formand.

Børnerådet er et statsligt organ, der er sat i verden for at sikre børns rettigheder i Danmark på baggrund af FN's Børnekonvention.

Rådet rådgiver regeringen, Folketinget og andre myndigheder i spørgsmål om børns rettigheder.

Det har ikke været muligt at få et interview med social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

