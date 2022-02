Organisationer vil lære børnehavebørn om digital dannelse

De alleryngstes digitale dannelse bør styrkes for at forhindre kontakt med hårdt indhold, siger Børns Vilkår.

Det er bekymrende, at børn helt ned til seksårsalderen publicerer indhold med sig selv med seksuelle undertoner.

Sådan lyder det fra Børns Vilkår og Red Barnet, efter at politiet har været ude med en advarsel om tendensen.

Derfor bør der endnu tidligere sættes ind for at styrke den digitale dannelse hos selv de alleryngste børn i vuggestuer og børnehaver, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.

- Man bliver nødt til at tage udgangspunkt i den virkelighed, som børnene færdes i. Mange børn har adgang til en iPad, før de næsten kan gå. Og på et tidspunkt kan de finde ud af at komme videre ud på internettet, og så er de kun få klik fra meget voldsomt indhold.

- Derfor skal børn introduceres til de farer, der er på nettet - selvfølgelig på en alderssvarende måde. Ligesom man lærer dem, at de ikke skal gå ud på vejen uden at se sig for og så videre, siger han.

Børns Vilkår opfordrer derfor forældre til, at de, fra børnene er helt små, taler med børnene om deres digitale liv.

Indtil videre har der været større fokus på børn og unges digitale dannelse fra folkeskolealderen og op. Men det bør altså indføres endnu tidligere, mener Rasmus Kjeldahl.

Også Red Barnet ønsker en tidligere introduktion til en god, digital dannelse. For det er ikke kun børn over seks år, som eksempelvis deler videoer med seksualiseret indhold, siger psykolog Ane Lemche.

- Vi har en anmelderlinje hos Red Barnet, hvor almindelige mennesker kan indrapportere. Her ser vi desværre ofte, at der er billeder eller videoer med børn ned til seksårsalderen - og sådan set også yngre - der eksempelvis har taget tøjet af på en seksualiseret og intim måde, siger hun.

Tendensen er især bekymrende, fordi børnene ikke forstår konsekvenserne af det, de gør.

Derfor er det helt centralt, at forældre og andre voksne i barnets liv er opmærksomme på, at det kræver grundig indføring at færdes på nettet, siger Ane Lemche.

- Det at give et barn en iPad er det samme som at stille barnet på Rådhuspladsen alene og sige held og lykke med at navigere herfra.

