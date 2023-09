Sundhedsjurist: Praksis efter organdonation er ulovlig og et ”no go”

I Dagens Morgensamling kommer vi omkring en ulovlig praksis for organmodtagere og Moon-bevægelsen i Japan. Vi runder af med pileflet og naturfotografi, men begynder hos forsvaret.

Stor opbakning til forsvaret

Danskerne er positivt stemte over for forsvaret.

I juni blev det besluttet, at Danmark allerede i 2030 skal bruge to procent af bnp på forsvarsbudgettet og dermed efterleve sin forpligtelse over for Nato. Ifølge det tidligere forsvarsforlig skulle det først ske i 2033.

Dén ændring er der angiveligt flere, som er flere glade. Ifølge en måling foretaget af netmediet Olfi sidste år, mente 58 procent af danskerne, at vi skulle bruge de to procent af bnp på forsvaret hurtigere end 2033 - som jo var den oprindelige plan.

Sammenligner man i dag med 1980'erne, så er vi blevet markant mere positive over for både forsvaret og Nato. Hvordan det kan være, kan du blive klogere på i dagens Kristeligt Dagblad.

Organmodtagere kan blive fulgt af pårørende til donoren

Et "no go" og en "ulovlig praksis". Sådan lyder ordene fra Kent Kristensen, ph.d. i sundhedsjura Kent Kristensen ved Syddansk Universitet.

Han kritiserer en specifik mulighed, som Dansk Center for Organdonations (DCO) giver pårørende til en afdød organdonor.

Ifølge DCO's hjemmeside kan de pårørende nemlig få mulighed for at følge med i, hvordan det går med modtageren af deres kæres organer. Og der er ikke kun tale om tiden lige efter transplantationen, men helt ind til, at organmodtageren en dag dør. Det skriver Berlingske.

Mulig opløsning af Moon-bevægelsen

Nu til noget helt, helt andet.

Den japanske Moon-bevægelse nægter at samarbejde med landets regering, der ønsker at undersøge bevægelsens omstridte pengeindsamlingsmetoder.

Resultaterne af undersøgelsen kan muligvis føre til Moon-bevægelsens opløsning, og det kan ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo News ske allerede næste måned, hvis bevisbyrden er tung nok.

Moon-bevægelsen har længe været i offentlighedens søgelys - ikke mindst i Japan, hvor den tidligere premierminister Shinzo Abe blev dræbt i 2022 af en person, som var søn af et ruineret medlem af The Unifiation Church - også kendt som Moon-bevægelsen.

I slutningen af sidste år skrev Kristeligt Dagblad, hvordan den japanske regering belastes af at have tætte forbindelser til bevægelsen.

Ny festival skal vække unges interesse for naturen

Den 8. september åbner en ny festival ved navn Naturlig Festival ved Hedensted Søerne, som ligger mellem Horsens og Vejle.

De første, der får adgang, er omkring 400 elever fra lokale skoler, som blandt andet kan give sig i kast med kursus i naturfotografi, pileflet, disc-golf og kanosejlads.

Arrangørerne har en forhåbning om, at de smukke omgivelser og naturaktiviteterne vil vække unges interesse for udelivet.