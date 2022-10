Orkanen Ian blæser fugle på afveje: Canadisk fugl set i Danmark

Den gule sanger er normalt at finde på tværs af Atlanten, men lørdag morgen blev den set i Agger ved Thy.

Orkanen Ian ramte den 1. oktober den amerikanske delstat Florida - og orkanen har vist sig at have fået konsekvenser også for fuglene.

Orkanen betød nemlig, at tusindvis af amerikanske landfugle blev blæst alvorligt ud af kurs.

Det har gjort, at der de seneste dage er dukket fugle op rundt omkring i Europa, der ellers ikke normalt hører hjemme her.

Blandt andet er der dukket fugle op i Frankrig, Irland, Storbritannien, Island og Norge.

Og også her i Danmark. Det erfarede cirka 30 fugleentusiaster lørdag ved Grenen Fuglestation i Agger ved Thy.

De så en lille gul fugl, der meget passende går under navnet gul sanger. Det er første gang nogensinde, den er set i Danmark og Skandinavien.

Det skriver ornitolog ved Grenen Fuglestation Rolf Christensen.

- Det er med stor sikkerhed den tropiske storm Ian, der har blæst denne canadiske ungfugl ca. 4.000-6.000 kilometer den forkerte vej mod øst i stedet for mod syd tværs hen over Atlanten.

Den gule sanger vejer cirka 16 gram og måler mellem 11 og 13 centimeter. Den yngler i USA og Canada og trækker sydpå til Mellem- og Sydamerika, når det bliver vinter.

Men det lavede orkanen Ian altså om på for nogle af de små fugle.

Synet af den vindblæste fugle har fået fugleinteresserede til at pakke kikkerten og drage mod det vestjyske.

Ifølge Rolf Christensen kørte flere fra København natten til søndag, så de kunne være klar søndag morgen, hvor fuglen måske ville vise sig for anden gang.

Indtil videre er det lykkedes at optage fuglens lyde, men der er ikke taget billeder af god kvalitet, fortæller Rolf Christensen.

/ritzau/