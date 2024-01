Oslo-færge er igen i land: Kaptajn sloges med bølger for at undgå søsyge

Oslo-færgen, der onsdag var forhindret i at lægge til i København på grund af kraftig blæst, er torsdag morgen omkring klokken 07.00 kommet i havn.

Det oplyser Dennis Kjærsgaard, som er pressechef hos selskabet DFDS, der driver Oslo-færgen, til Ritzau.

- På grund af de meget vanskelige vindforhold måtte vi ligge og vente på at kunne sejle i havn. Det har vi så kunnet tidlig morgen torsdag. Så nu er alle passagerer kommet i land igen, lyder det.

900 passagerer måtte blive på fartøjet natten til torsdag, fordi det var fanget i Øresund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pressechefen fortæller, at kaptajnen måtte sørge for at lægge båden på en måde, hvor der ikke var for mange bølger, så passagerne ikke blev søsyge. Derefter måtte alle om bord blot vente på, at vejret blev bedre.

DFDS har sørget for gratis mad og drikke til passagererne.

Færgen skulle oprindeligt være ankommet til København onsdag formiddag.

Onsdag middag blev en passager på færgen evakueret med helikopter. Evakueringen skyldtes ifølge pressevagten sygdom hos den pågældende passager.

Oslo-færgen sejler dagligt i begge retninger mellem København og Oslo. Den forlader København om eftermiddagen med ankomst næste formiddag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdagens udfordringer betyder, at torsdagens afgang fra Oslo til både København og til Frederikshavn er aflyst. Det fortæller Dennis Kjærsgaard.

Om bord på Oslo-færgen er der både restauranter, barer, butikker og spa.

De to store skibe, der sejler på ruten København-Frederikshavn-Oslo, hedder "Pearl Seaways" og "Crown Seaways".

Skibene har hver plads til over 1700 passagerer og flere hundrede biler.

/ritzau/