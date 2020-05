Østergaard efter tysk melding: Grænsen bør åbnes 15. maj

De Radikales leder ser ingen grund til tøven hos S-regering. Når Tyskland er klar, bør grænsen åbnes 15. maj.

Danmark bør åbne grænsen til Tyskland den 15. maj. Det siger De Radikales leder, Morten Østergaard, efter at den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, har udtalt, at Tyskland er villig til at åbne grænsen til Danmark den 15. maj.

Dermed stiger presset på S-regeringen for åbne grænsen. I forvejen har borgmestre fra en række jyske kommuner rykket regeringen for svar af hensyn til turistsæsonen.

Med Tysklands meldinger er der ikke grund til at tøve længere, mener Morten Østergaard:

- Jeg synes, det er en fremstrakt hånd fra Tyskland, som er lige til at række ud efter. Det har kæmpe stor betydning for de brancher, der er hårdest ramt, at vi kan få en sommersæson med tyske turister, siger Morten Østergaard.

