Østergaard møder låst dør på vej til afgørende forhandlinger

De Radikale sætter deres lid til, at en kort pause har blødgjort de andre partier i regeringsforhandlinger.

Døren til forhandlingslokalet var låst, da De Radikales leder, Morten Østergaard, tirsdag eftermiddag skulle til forhandlinger med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der forsøger at danne regering.

- Hov, den er blevet låst af, så kan det blive svært, så får vi aldrig en aftale, siger han med et grin.

Forhandlingerne foregår på Mette Frederiksens kontor på Christiansborg.

Det tyder på, at forhandlingerne er nået ind i sin slutfase, men der udestår stadig svære spørgsmål i forhold til udlændinge og ikke mindst økonomi, hvor Enhedslisten og De Radikale står langt fra hinanden.

Morten Østergaard håber, at ventetiden mellem forhandlingerne har blødgjort de andre partier.

- Nu skal vi se, om timerne i mellemtiden har flyttet aftalen i den rigtige retning. Det håber jeg selvfølgelig. For som vi har sagt hele vejen igennem, er det vores ønske at skabe grundlag for, at der kan dannes en regering, der sætter en ny retning for Danmark.

- Det gælder på alle områder, og derfor er vi ikke færdige, før vi er helt færdige, siger han.

Tidligere tirsdag var han til forhandlinger med Mette Frederiksen, der har fået mandat til at forsøge at danne regering efter folketingsvalget 5. juni, hvor rød blok fik flertal.

På spørgsmålet om, hvorvidt Morten Østergaard gav Mette Frederiksen en opgave, der skulle løses mellem S, SF og Enhedslisten, svarer han:

- Njaa, det er lige så meget en opgave, jeg tror, hun skulle ordne for sig selv. Men lad os nu se, om ikke hun har løst den. Beklager, det er lidt kodesnak, men lad os nu se, om vi ikke på et tidspunkt kommer med et resultat, så bliver det nok nemmere at snakke om end på nuværende tidspunkt, siger Østergaard.

Mette Frederiksen var noget mere fåmælt, da hun dukkede op til forhandlingerne på sit kontor tirsdag.

- Jeg koncentrerer mig om opgaven og ser, om vi kan danne en regering, så vi forhandler stadigvæk, siger hun.

/ritzau/