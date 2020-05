Østergaard: Regn på alt eller indkald til forhandling fredag

R-leder truer Mette F. med et flertal uden om regeringen, hvis der ikke regnes på alle genåbningsinitiativer.

De Radikales leder, Morten Østergaard, sætter nu hårdt mod hårdt i opgøret om genåbningen af Danmark.

Hvis ikke statsminister Mette Frederiksen (S) loyalt sætter eksperterne til at regne på alle initiativer i næste genåbningsfase, så vil Morten Østergaard samle et flertal uden om regeringen.

- Enten så regner regeringen på det hele. Eller også skal skal statsministeren indkalde til et møde fredag, siger Morten Østergaard.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har meddelt, at hun først vil forhandle på onsdag i næste uge, når eksperterne har mulighed for at gennemføre beregninger.

Partierne i blå blok ønsker dog hurtigere forhandlinger, fordi det mener, at det koster arbejdspladser, hvis politikerne tøver med eksempelvis at åbne for tyske turister på vestkysten.

De Radikale har flertal uden om regeringen sammen med blå blok. Derfor vil statsministeren være tvunget til at lytte til udmeldingen fra støttepartiet.

Morten Østergaards udtalelser er en klar markering af, at Mette Frederiksen nu ikke længere kan regne med ro i Folketinget - eller i egen blok under håndteringen af corona-krisen.

/ritzau/