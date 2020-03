Østjylland rummer det største antal coronasmittede i Danmark

På landsplan er de fleste af de smittede mænd, og for begge køn er der registreret flest blandt 40-49-årige.

145 personer.

Så mange er indtil videre bekræftet smittet med coronavirus i Østjylland.

Dermed er Østjylland den landsdel i Danmark, som har registreret det højeste antal coronasmittede for nuværende. Det viser en overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.

Tallene er fra torsdag morgen, hvor det samlede antal bekræftede smittetilfælde i Danmark var opgjort til 615 personer. Siden er antallet af smittede steget til 674 personer.

Østjylland er ligeledes den landsdel, der har flest smittede per indbygger.

København by kommer lige efter, både i forhold til antal samt smittede per indbygger. Her er 127 personer bekræftet smittet med coronavirus.

/ritzau/