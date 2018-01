Otte initiativer mod lange straffesager

1. Sigtede skal ikke frit kunne vælge en forsvarer, hvis det betyder, at sagen bliver væsentligt forsinket. Fristen bliver som udgangspunkt fire uger.

2. Hvis man skifter forsvarer i en retssag, må det ikke forsinke sagen. Den nye forsvarer får ikke vederlag for merarbejde, som skyldes skiftet.

3. Retten skal hurtigere fastlægge en dato for retsmødet og i højere grad tage højde for, hvor travlt en forsvarer har, før vedkommende får en sag.

4. Sigtede, som ikke møder op i retten, skal med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.

5. Politiet skal i højere grad sørge for, at en sigtet er til stede ved retsmødet og får mulighed for at anholde sigtede op til 24 timer før et nyt retsmøde.

6. Personer, som ikke møder op for at afsone deres straf, skal efterlyses.

7. Det skal hurtigere afklares, om en dømt person kan få tilladelse til at afsone med fodlænke - og afsoningen skal hurtigere i gang.

8. Øget synlighed om sagsbehandlingstider, så myndighederne kan sætte målrettet ind.

/ritzau/