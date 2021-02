Otte ud af ti kommuner når ikke i mål med affaldssortering

Mangel på nye affaldsbeholdere og skraldebiler, der kan håndtere dem, spænder ben for ny affaldssortering.

Otte ud af ti kommuner når ikke at blive klar med en omstilling af affaldssorteringen inden 1. juli.

Det skriver Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum.

Regeringen og et politisk flertal på Christiansborg vedtog i juni sidste år, at danskerne fra 1. juli 2021 skal sortere deres affald i ni fraktioner senest til sommer.

Affaldet skal fremover opdeles og indsamles efter type, så madaffald, plastik, glas, metal, pap, papir, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald sorteres særskilt.

Men kommunerne mener ikke, at der har været tid nok til at gennemføre ændringerne.

- Kommunerne vil i den grad den grønne omstilling, og vi er store fortalere for at gøre vores affald til en ressource, der kan genanvendes, men vi opererer også i en virkelighed, hvor vi skal have borgerne med, skaffe det rette materiel og undgå, at det bliver unødigt dyrt.

- Og vi må konstatere, at den her politiske plan fra Christiansborg altså ikke kan klare mødet med virkeligheden i første omgang, siger Frederikshavns borgmester Birgit Hansen (S), der er formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i kommuneforeningen, til nyhedsbrevet.

Der er især problemer med at skaffe nye beholdere og skraldebiler, der kan håndtere dem, der spænder ben for kommunerne.

Men en del kommuner peger også på, at offentlighedsreglerne om høringer og reel borgerinddragelse ikke kan nås inden deadline.

Endelig svarer 54 procent, at de er bundet af et udbud, der først udløber senere.

Næsten halvdelen af kommunerne svarer ifølge Momentum-undersøgelsen, at de tidligst regner med at kunne være klar i første halvår af 2023.

På den baggrund anbefaler Kommunernes Landsforening, at fristen bliver udskudt til udgangen af 2023.

/ritzau/