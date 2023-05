Otte ud af ti kræftpatienter i live et år efter diagnose - fremgang udebliver

84 procent af de kvinder, der får konstateret kræft, er stadig i live et år efter. Det tilsvarende tal for mænd er 83 procent.

Det viser nye tal for kræftoverlevelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Tallene dækker perioden fra 2019 til 2021.

Sammenlignet med de tre forudgående år er der ifølge styrelsen tale om en lille forbedring.

Fra 2016 til 2018 var de tilsvarende tal 83 procent for kvinder og 82 procent for mænd.

Det tyder ifølge styrelsen på, at covid-19 ikke har påvirket kræftpatienters chance for at overleve.

- Vi kan ikke ud fra tallene sige, hvad covid-19 har betydet for kræftbehandlingen. Men vi kan sige, at chancen for stadig at være i live, et år efter at man fik konstateret kræft ikke har været negativt påvirket, siger Mette Keis Jepsen, som er afdelingsleder i Sundhedsdatastyrelsen.

Coronaepidemien fik mange danskere til at udskyde lægebesøg.

Det førte til bekymring for, at potentielt livstruende sygdom ville blive opdaget for sent. Med en ringere chance for overlevelse til følge.

Men det er der altså intet, der tyder på ifølge de seneste tal.

Hos Kræftens Bekæmpelse er man ikke så imponeret over de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Her hæfter man sig ved tallet for, hvor mange der er i live fem år efter, diagnosen er stillet.

Her er tallet 67 procent for mænd og 70 procent for kvinder i perioden 2019 til 2021.

Det er stort set samme kræftoverlevelse som i den forrige periode.

- Udviklingen bekymrer mig. Dykker man ned i tallene, er der lyspunkter inden for nogle kræftformer, men den såkaldt generelle kræftoverlevelse er faktisk fladet ud i de seneste år, siger direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker i en pressemeddelelse.

Der er dog generelt sket store bedringer de senere år, når det gælder chancen for at overleve kræft.

I perioden fra 2007 til 2009 var det 75 procent af de ramte, der stadig var i live, et år efter de fik en kræftdiagnose.

Forbedringen er særligt stor, når det gælder chancen for at overleve lungekræft.

