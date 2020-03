Otte ud af ti undgår forsamlinger og vasker oftere hænder

Mere vand og sæbe og færre fødselsdagsfester afspejler ifølge lektor danskernes tillid til myndighederne.

85,3 procent af befolkningen vasker oftere hænder eller bruger mere håndsprit på grund af coronavirusset. 82,1 procent undgår større forsamlinger.

Det viser en måling fra Voxmeter.

Målingen baserer sig på telefoninterview med 1035 repræsentativt udvalgte personer.

Den er lavet fra 16. til 18. marts - nogle dage før at politiet lørdag fandt det nødvendigt kraftigt at understrege, at man bør holde afstand til andre, og at man ved lov ikke må samles flere end ti personer.

Ifølge undersøgelsen følger en stor del af befolkningen dermed myndighedernes råd om at vaske hænder og at undgå forsamlinger.

Det afspejler ifølge lektor Pernille Almlund, der forsker i myndighedskommunikation ved Roskilde Universitet, danskernes store tillid til myndighederne.

- Vi kunne se noget lignende ved svineinfluenzaen. Det handler i høj grad om, at størstedelen af befolkningen i Danmark har meget stor tillid til myndighederne. Det betyder, at vi i situationer som denne gør det, vi bliver rådet til, siger hun.

Selv om henholdsvis 85 procent og 82 procent lyder af mange, er der stadig en relativt stor del af befolkningen, der ikke "retter ind", siger Pernille Almlund.

En god portion kan muligvis have ændret holdning siden undersøgelsens udløb den 18. marts.

Men vil man nå de sidste omkring 15 procent, kræver det ifølge professoren noget andet, end hvad myndighederne gør lige nu.

- De er rigtig svære at nå, for det kan være folk, der ikke har tillid til myndighederne, eller folk, der har modstand mod at blive beordret til noget, siger hun.

Med dem virker det sandsynligvis ikke at sende sms'er, som politiet har gjort, eller at sende beskeder i eBoks, som Sundhedsstyrelsen har gjort.

- Det handler ikke om mangel på viden. Og der vil vi formentlig kunne komme længere ved at komme i dialog med folk, der hvor man kan se, at de ikke retter ind, siger Pernille Almlund.

Sundhedsmyndighederne og regeringen udgav for nogle uger siden en række råd til, hvordan befolkning bør agere for at mindske spredningen af coronavirusset.

Det drejer sig blandt andet om at vaske hænder tit eller bruge håndsprit, at hoste i ærmet, undgå håndtryk og kram, gøre oftere rent og holde afstand til andre.

Oven i det har regeringen forbudt forsamlinger på over ti personer. Det trådte i kraft den 18. marts.

