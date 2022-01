Outsideren: Svært at se Messerschmidt eller Henriksen samle DF

Af de tre formandskandidater i Dansk Folkeparti har det mest handlet om Morten Messerschmidt og Martin Henriksen i formandsvalgkampen.

De to DF-profiler har bekriget hinanden, og selv om begge taler om at ville samle partiet, så er det svært at se det ske med en af de to i spidsen for DF.

Det siger den tredje formandskandidat, Merete Dea Larsen, forud for søndagens ekstraordinære årsmøde i Herning.

- Hvis ikke det bliver mig selv, er vi nødt til at se tiden an, i forhold til om det kan lykkes dem at samle partiet. Det vil blive det store spørgsmål. Vil det lykkes, eller ender det med at splitte partier i atomer.

- Man kan sige, at det er svært at se dem samle hinanden. Jeg synes, at det ser meget svært ud, men jeg håber, at de overrasker positivt. Det vil jeg heppe på, fordi det har vi brug for, uanset hvem der bliver valgt, siger Merete Dea Larsen.

DF's forhenværende næstformand Søren Espersen har tidligere på ugen udtalt, at det vil være en overraskelse på linje med fodboldlandsholdets EM-triumf i 1992, hvis Merete Dea Larsen bliver DF's formand.

Hun er på det rene med, at hun er det ukendte navn i formandskampen.

Men Merete Dea Larsen er sikker på, at hun vil kunne samle partiet. Også med markante personligheder blandt medlemmerne.

- Jeg er underdog, men jeg har samarbejdet godt med dem, som det handler om. Jeg har selv siddet i Folketinget og kender folketingsgruppen, så det handler om at vide, hvilke knapper der skal trykkes på i forhold til at få et samarbejde op at køre.

Det er på tide at stoppe krisen i DF, mener hun.

- Den partiskadelige virksomhed, der har fundet sted på de indre linjer, skal være slut. Og jeg tror og håber på, at alle tre formandskandidater er indstillet på det, uanset hvem af os der vinder, siger Merete Dea Larsen.

/ritzau/