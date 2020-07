Over 100 børn er blevet syge af maden på fodboldskoler

Flere børn på fodboldskoler har oplevet mavesmerter, feber og diarré efter smitte med sjælden tarmbakterie.

Over 100 børn blev syge efter at have spist den mad, der blev serveret til frokost på fodboldskoler i Lyngby og Virum forrige uge.

Både spillere og trænere i skolerne er blevet smittet med tarmbakterien yersinia, der smitter gennem fødevarer.

Det skriver DR.

Yersinia er en tarmbakterie ligesom salmonella. Ifølge Statens Serum Institut er symptomerne diarré, generel utilpashed og voldsom mavepine.

Det er endnu usikkert, hvilken fødevare der har gjort dem syge. Ifølge DR kredser Fødevarestyrelsens mistanke især om pesto, icebergsalat og frikadeller, som børnene fik serveret.

I sidste uge fik Lyngby Boldklub de første meldinger om sygdom, og alle 383 deltagere fra klubben blev kontaktet for at få overblik over udbruddets størrelse. Over 50 personer fra klubben har været syge. De fleste er 7-14 år.

Maden var bestilt fra en ekstern leverandør, der også har leveret mad til Virum-Sorgenfri Boldklubs fodboldskole. Også her er flere blevet syge. Ud af de 176 deltagere er over 60 spillere og omkring 15 trænere blevet syge af frokosten.

Det oplyser klubbens daglige leder, Lene Laungaard, i en mail til DR.

- Enkelte har haft behov for behandling på hospital, skriver hun.

Yersinia-bakterien er forholdsvist sjælden i Danmark. Sidste år blev der konstateret 486 smittet med bakterien, viser tal fra Statens Serum Institut.

