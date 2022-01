Over 100.000 i Danmark har for stort forbrug af opioider

Brugen af den smertestillende medicin opioider er faldet i Danmark de seneste år, men der er fortsat mere end 100.000 personer, der har et for højt forbrug.

Det skriver Berlingske.

Der var i 2019 flere end 100.000 personer i Danmark, der havde et problematisk forhold til opioider, viser hidtil ikke omtalte tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Det er blandt andet piller af mærkerne Oxycontin og Oxycondon. I USA har misbrug af opioider ført til, at omkring 500.000 amerikanere har mistet livet som følge af overdoser.

I Danmark er forbruget af præparaterne også problematisk, mener Lars Arendt-Nielsen, der er professor på Aalborg Universitet med speciale i smerteforskning.

- Selv om Danmark ikke på samme måde er i risiko for en tilsvarende opioidkrise som i USA, er vi nødt til at være mere bevidste om, hvor afhængighedsskabende opioiderne er.

- Problemet er, at vi mangler redskaber til at løse problemet, siger Lars Arendt-Nielsen til Berlingske.

Blandt personerne med et problematisk forbrug af opioider har 74.000 et uhensigtsmæssigt højt forbrug, mens 37.000 har et forbrug, der er over myndighedernes anbefalinger.

Samlet er omkring 400.000 personer i Danmark i behandling med opioider.

Sundhedsstyrelsen vurderer ifølge Berlingske, at omkring 15 procent af brugerne - uanset deres dosis - er i risiko for at udvikle en afhængighed.

Overordnet set er forbruget af opioider faldet de seneste år. Det viser tal fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Det samlede antal brugere er således faldet med 16 procent fra 2016 til 2020.

Antallet af brugere med et problematisk forhold til opioiderne er også faldet.

Formand for PLO Jørgen Skadborg siger til Berlingske, at der overordnet er styr på opioidforbruget i Danmark. Han tilføjer, at nyere læger er blevet mere faste i kødet med ikke bare at udskrive pillerne over telefonen.

/ritzau/