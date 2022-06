Bredt flertal fjerner modregning for pensionister, hvilket skal gøre det mere attraktivt at blive i jobbet.

Over 100.000 pensionister slipper for modregning i pension

Fra nytår er det slut med at blive modregnet i pensionen, hvis en ægtefælle eller samlever har arbejdsindkomst. Det har Folketinget vedtaget tirsdag.

Omkring 100.000 borgere ventes af få gavn af de nye regler. De betyder, at der ikke længere sker modregning i pensionen, når ægtefælle eller samlever får udbetalt løn, efterløn, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, det vil gøre det mere attraktivt at fortsætte eller tage en tørn mere på arbejdsmarkedet.

- Jeg er selvsagt enormt glad for, at vi nu vinker helt farvel til modregning i social pension på grund af partners arbejdsindtægt.

- Det kommer op mod 100.000 danskere til gode, som dermed ikke længere vil blive straffet økonomisk, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder, siger han i en pressemeddelelse.

Politikerne håber, at aftalen vil bidrage til at lette presset.

Aftalen kommer efter pres fra flere dele af fagbevægelsen. Herfra lød det, at det var en forudsætning for at få pensionister og efterlønnere til at tage endnu en tørn på arbejdsmarkedet under den særlige situation, at modregningen blev fjernet.

Ministeren understreger, at danske virksomheder skriger på arbejdskraft. Det ventes at medføre en stigning i arbejdsudbuddet på 1650 personer. Det er et økonomisk udtryk for, at flere vil arbejde mere.

Hos Danmarks næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer har man armene oppe.

- Når Folketinget i dag har besluttet sig for at ændre reglerne, så er det en kæmpemæssig håndsrækning til de mange danskere, der indtil nu er blevet straffet, hvis de arbejder lidt mere, siger direktør i Faglige Seniorer Palle Smed i en pressemeddelelse.

/ritzau/