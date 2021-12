Over 18.000 har fået konstateret omikron i alt i Danmark

Det samlede antal omikrontilfælde i Danmark er søndag steget til 18.753.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI) søndag eftermiddag.

Tallet er en stigning på 21 procent fra lørdagens tal på 15.452. Siden lørdag er 3301 således fundet smittet med omikron.

Det er omikronvarianten, der udgør en væsentlig del af begrundelsen for de nye restriktioner, som søndag er trådt i kraft.

Restriktioner betyder blandt andet, at visse erhverv - herunder biografer, spillesteder og museer - skal lukke, og serveringssteder skal justere åbningstider.

For barer, restauranter og caféer betyder de nye restriktioner således, at de skal lukke fra klokken 23 til 05. Og at der ikke må serveres alkohol efter klokken 22.

Arbejdspladser skal derudover opfordre til hjemmearbejdet, og afstandskrav gælder igen.

/ritzau/