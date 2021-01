Over 2000 er nu døde med coronavirus i Danmark

Det seneste døgn har 0,69 procent af de foretagne coronaprøver været positive, viser seneste tal fra SSI.

Det seneste døgn er der registreret 27 nye dødsfald hos borgere i Danmark, der har været smittet med coronavirus.

Dermed er i alt 2010 borgere nu døde med virusset siden marts sidste år. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Bare inden for den seneste måneds tid er der sket en stor stigning i antallet af coronarelaterede dødsfald. Antallet krydsede således 1000 for blot lidt over en måned siden - mere præcist 18. december.

Den seneste opdatering fra SSI viser, at der siden søndag er registeret 625 nye smittetilfælde i 90.776 prøver. Det vil sige, at 0,69 procent af prøverne har vist et positivt svar.

Med den seneste opdatering har andelen af positive test i forhold til antallet af foretagne prøver - også kendt som positivprocenten - været under 1,00 i ti dage.

Tallene fra SSI omfatter ikke resultaterne fra de lyntest, som fire private udbydere leverer på statens regning. Tallene dækker således kun de pcr-test, man får foretaget ved en podning i halsen.

Antallet af indlagte coronapatienter er siden søndag steget med 13 til 738. Af de 738 indlagte er 123 på intensivafdeling, hvoraf 78 får hjælp af en respirator.

I kampen mod cororona er myndighederne ved at vaccinere befolkningen mod virusset.

Frem til mandag tidligt morgen har 182.770 personer påbegyndt vaccination. Det svarer til 3,13 procent af den samlede befolkning.

26.702 personer er færdigvaccinerede. Det er 0,46 procent af befolkningen.

/ritzau/