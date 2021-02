Over 2,6 millioner så med da Danmark vandt håndbold-VM

Søndagens finale mellem Danmark og Sverige blev den mest sete kamp på tv under det nu afsluttede håndbold-VM.

Over 2,6 millioner seere fulgte med på tv, da de danske håndboldherrer søndag genvandt VM-guldet.

Det viser en Gallup-undersøgelse ifølge DR.

Finalekampen mod Sverige blev vist på både DR1 og TV2. Tilsammen har cirka 2.615.000 tv-seere i gennemsnit fulgt med i kampen på tværs af de to kanaler.

Til sammenligning fulgte i gennemsnit 2.740.000 seere med på tv, da Danmark for to år siden vandt VM-guld i en kamp mod Norge.

Mens der var flere, som i gennemsnit så VM-finalen i 2019, så var der til gengæld en lige stor andel af de tændte tv-apparater, der tunede ind på kampen i år som i 2019.

Helt konkret var det 93 procent af de tændte tv-apparater, der i begge finaler tunede ind på kampen i den periode, hvor kampen blev afviklet.

Søndagens kamp mod Sverige har været den mest sete under VM-turneringen, der fandt sted i Egypten.

De kampe, hvor der gennemsnitligt var næst- og tredjeflest tv-seere, var henholdsvis semifinalen mod Spanien og kvartfinalen mod Kroatien.

Søndagens finalekamp mod Sverige endte 26-24 til Danmark.

Danmark er blot den fjerde nation, der vinder VM-guld to gange i træk. Samme bedrift har Rumænien, Sverige og Frankrig leveret.

Da Danmark i 2019 vandt VM-guld, blev holdet fejret på Rådhuspladsen i København, hvor tusindvis af borgere var mødt op for at hylde holdet.

På grund af coronapandemien bliver det ikke muligt med en lignende hyldest i år.

Det bliver heller ikke muligt at fejre holdet, når det mandag eftermiddag lander med fly i Københavns Lufthavn. Det oplyste Dansk Håndbold Forbund søndag i en pressemeddelelse.

- Men det betyder ikke, at vi ikke fejrer håndboldherrerne.

- Dansk Håndbold Forbund håber, at de mange danskere, der har fulgt håndboldherrernes færd under VM, vil finde Dannebrog frem og kippe med eller hejse flaget - hver for sig - når landsholdet er i Danmark igen mandag.

Ifølge Dansk Håndbold Forbund kommer en del af de danske spillere ikke til at opholde sig længe i Københavns Lufthavn, da flere af dem skal med et nyt fly hjem til deres respektive klubber.

/ritzau/