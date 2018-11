Over 30.000 har forladt kontanthjælpssystemet siden 2016

God udvikling i dansk økonomi og reformer på kontanthjælpsområdet har fået flere i arbejde, mener minister.

30.100 personer har forladt kontanthjælpssystemet siden april 2016, hvor regeringen indførte to reformer rettet mod folk uden for arbejdsmarkedet.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Udviklingen svarer til et fald på knap 20 procent. Der var 126.400 personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i juli, hvilket er nyeste tal.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fremhæver, at en god udvikling i dansk økonomi har fået flere i arbejde.

- Tallene fortæller mig, at det går godt i Danmark. Der er rigtig mange, der forlader kontanthjælpssystemet og får eller job eller tager en uddannelse, siger han.

Han peger også på de to reformer, som har været gældende i omkring 2,5 år.

Det er dels kontanthjælpsloftet, som har lagt en grænse for, hvor meget en kontantshjælpsmodtager samlet kan få i offentlige ydelser.

Dels reglen om, at kontanthjælpsmodtagere får en økonomisk straf, hvis de arbejder under 225 timer om året.

Det har været meget diskuteret, hvor stor betydning de to reformer har haft.

- De har haft en effekt. Det er klart, at de ikke gør det alene, for det er også et resultat af, at det går godt i dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen

Regeringen har flere analyser på trapperne, der skal belyse effekten af reformerne, og de vil komme i løbet af november.

De 30.100 færre i kontanthjælpssystemet betyder ikke nødvendigvis, at man har fået et job eller tager en uddannelse.

Det kan også betyde, at ens partner forsørger en, eller at man er på en anden ydelse.

- Men jeg synes, at vi kan se fra tallene, at rigtig mange nu er i stand til at forsørge sig selv eller får mulighed for en uddannelse, siger Troels Lund Poulsen.

Han mener ikke, at der er behov for flere reformer, nu hvor der er 20 procent færre i kontanthjælpssystemet.

- Jeg lægger ikke op til nye reformer, hvor vi skal nedjustere ydelserne for mennesker på kontanthjælp.

- Vi har givet et større økonomisk incitament til at få et job, men også gjort det mere rimeligt for dem, der går på arbejde hver dag, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/