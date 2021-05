Over 50 har fået mexicansk coronavariant efter restaurantbesøg

Smitten har bredt sig over flere dage på nordsjællandsk restaurant. Nu intensiveres smitteopsporingen.

Antallet af personer smittet med en mexicansk coronavariant stiger i Nordsjælland.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter lørdag eftermiddag.

Tidligere lørdag skrev styrelsen, at over 50 personer er blevet smittet med den mexicanske variant B11519 via en restaurant i Nordsjælland.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver lørdag eftermiddag på Twitter, at der nu er fundet yderligere 17 personer smittet med den variant.

Derfor intensiveres smitteopsporingen, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det betyder, at vi for en sikkerheds skyld nu også tager fat i nære kontakters nære kontakter, skriver styrelsen blandt andet.

Heunicke skriver på Twitter:

- Vi har i øjeblikket en situation med variant B11519 i Nordsjælland. Den er kendt fra Mexico, hvor den fylder størstedelen af epidemien.

- Vi har intensiveret opsporing efter 17 nye fund for at få isoleret nære kontakters nære kontakter.

Det er første gang, at der er et udbrud i dette omfang i Danmark, oplyste styrelsen tidligere lørdag, inden de 17 nye smittede var fundet.

Personerne er blevet smittet via en restaurant i Nordsjælland.

Den mexicanske variant giver dog ikke umiddelbart grund til bekymring.

- I smitte og respons på vaccine vurderes den ikke anderledes end almindelig coronavirus. Vi er i kontakt med de smittede, skrev Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere lørdag på Twitter.

B11519 fremgår heller ikke af den såkaldte VOC-liste (variants of concern) hos Statens Serum Institut (SSI).

Listen indeholder de coronavarianter, som myndighederne i Danmark er ekstra på vagt overfor. På listen er i øjeblikket en britisk, en sydafrikansk og en brasiliansk variant.

Udbruddet har bredt sig over flere dage og har både ramt personale og gæster på den nordsjællandske restaurant. Disse personer har ført smitten videre ud.

Det er dog uvist, hvordan smitten præcist er startet.

- Det ved vi ikke konkret. Vi ved, der er en del, der har været på restauranten, som er blevet smittet, siger Bente Møller, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil ikke oplyse, hvilken restaurant der er tale om.

Den mexicanske variant blev første gang observeret i Danmark "i starten af året", oplyser Bente Møller. Men styrelsen har ikke præcise oplysninger om, hvornår og hvordan den mexicanske variant først kom til Danmark.

- Det er første gang, vi har at gøre med den mexicanske variant i det her omfang. Vi har ikke set et udbrud med den tidligere, siger Bente Møller.

/ritzau/