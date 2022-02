Over 6000 skader anmeldt efter stormen Malik

Codan Forsikring regner med, at skaderne efter Malik kommer til at koste selskabet over 30 millioner kroner.

Lørdag i sidste uge ramte stormen Malik Danmark med vind af orkanstyrke og stormflod flere steder i landet.

Stormen og de skader, den har medført, har givet forsikringsselskaberne nok at tage sig til den seneste uge.

Fra Tryg lyder det således, at man fredag eftermiddag havde modtaget omkring 5000 skadesanmeldelser.

Codan Forsikring skriver i en pressemeddelelse, at der hos dem er registreret 1853 skader fredag eftermiddag.

Hos Codan regner man med, at skadeudgifterne løber op i mellem 30 og 35 millioner kroner.

Langt størstedelen af skaderne er mindre skader, lyder det fra forsikringsselskabet.

Fra Tryg lyder det, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvor meget skaderne kommer til at koste forsikringsselskabet.

Selv om det er mere end en uge siden, at Malik ramte Danmark, forventer begge selskaber, at der fortsat vil drysse anmeldelser om skader ind i den kommende tid.

Tryg oplyser, at stormen Urd i 2016 forårsagede halvt så mange skader, som Malik har forårsaget.

Dog har den seneste storm forårsaget langt færre skader end de 45.000, der blev anmeldt efter stormene Allan og Bodil i 2013.

/ritzau/